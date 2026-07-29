Ajax mencapai kesepakatan untuk transfer keluar senilai tiga juta euro

Ajax akan mengantongi tiga juta euro, karena transfer Kian Fitz-Jim ke Torino sudah rampung, demikian dilaporkan Mike Verweij mewakili De Telegraaf. Ajax juga menyepakati persentase penjualan kembali.

Pada Selasa, Gianluca di Marzio sudah menulis bahwa Ajax sedang bernegosiasi dengan Torino soal transfer sang gelandang. Namun, ia tidak menyebutkan nominal.

Schira justru melakukannya. Ajax dan Torino semakin dekat mencapai kesepakatan soal biaya transfer sebesar empat juta euro. Untuk Fitz-Jim, kontrak hingga pertengahan 2030 sudah disiapkan.

Transfer ini bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Fitz-Jim mengatakan awal tahun ini dalam wawancara dengan Voetbal International bahwa Ajax ingin melepasnya baik pada musim panas lalu maupun pada bursa transfer musim dingin. Ia sendiri juga terbuka untuk itu, asalkan klub yang tepat datang.

Tak lama kemudian, sebuah klub Bundesliga juga datang, yang memang diminati sang gelandang. Pada akhirnya, transfer itu juga gagal karena klub Jerman tersebut masih harus lebih dulu menjual seorang pemain dan kesepakatan itu tidak lagi bisa dirampungkan pada hari terakhir bursa transfer.

Gelandang berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga Ajax harus menjualnya pada musim panas ini agar masih bisa mendapatkan sesuatu darinya. Selain itu, pembicaraan mengenai kontrak baru sudah cukup lama mandek, seperti yang sebelumnya ditulis Voetbal International.

Fitz-Jim total bermain 72 kali untuk tim utama juara rekor Belanda tersebut. Ia mencetak tujuh gol dan menyumbang dua assist. Ia juga sempat dipinjamkan Ajax ke Excelsior untuk waktu singkat, dengan mencatatkan dua belas pertandingan.