Ajax mencapai kesepakatan dengan AS Monaco terkait Caio Henrique: inilah biayanya

Ajax telah mencapai kesepakatan dengan AS Monaco terkait transfer Caio Henrique, demikian dilaporkan Mike Verweij dari De Telegraaf. Bek berusia 28 tahun itu akan didatangkan dengan biaya sembilan juta, asalkan kesepakatan pribadi tercapai.

Kamis malam, Foot Mercato melaporkan bahwa Ajax tertarik pada bek kiri asal Brasil tersebut, yang sendiri sangat ingin pindah ke Amsterdam.

Setengah hari kemudian, Jordi Cruijff pun telah mencapai kesepakatan dengan Monaco. Menurut Verweij, nilai transfernya mencapai sembilan juta euro.

Ajax kini masih harus mencapai kesepakatan dengan sang pemain sendiri. Pembicaraan sedang berlangsung mengenai kontrak hingga pertengahan 2029 atau 2030.

Henrique sendiri sangat ingin pindah ke Amsterdam. Ia merasa bisa kembali menarik perhatian pelatih timnas Carlo Ancelotti saat bermain di Ajax. Sebelumnya, ia telah tampil dalam lima pertandingan internasional untuk Brasil.

Bek kiri ini bergabung dari Atlético Madrid pada musim panas 2020 dan sejak itu menjadi pemain andalan di Stade Louis II. Secara total, ia telah tampil dalam 211 pertandingan untuk Monaco, di mana ia mencetak tiga gol dan memberikan 41 assist.