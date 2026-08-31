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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Ajax mencapai kesepakatan dan melepas penyerang untuk sementara waktu

Transfers
Ajax

Ajax dan FC Copenhagen telah mencapai kesepakatan soal peminjaman Maher Carrizo, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Senin berdasarkan sumber di sekitar klub Denmark tersebut. Voetbal International pada Minggu sebelumnya juga sudah mengabarkan bahwa kesepakatan tinggal menunggu waktu.

Dengan adanya Viktor Tsygankov, Steven Berghuis, dan Oliver Edvardsen, posisi sayap kanan terisi sangat kuat, sehingga Carrizo diizinkan menimba pengalaman di klub lain. FC Copenhagen juga tidak menyertakan opsi pembelian.

Penyerang berbakat itu didatangkan pada musim dingin lalu dari Vélez Sarsfield dengan nilai enam juta euro. Sejak saat itu, ia sudah memainkan delapan pertandingan untuk tim utama Ajax, tanpa mencetak gol maupun assist.

Carrizo terikat kontrak dengan Ajax hingga musim panas 2030, yang meski meminjamkannya tetap melihat masa depan pada pemain yang sudah 18 kali membela timnas Argentina U-20 tersebut.

Kontrak Berghuis akan berakhir setelah musim ini, setelah itu Carrizo akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di Ajax. Itu juga menjadi alasan utama mengapa tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan peminjaman ini.

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Klub top Denmark itu juga akan menanggung penuh gaji Carrizo. Winger tersebut mungkin akan melakoni debutnya pada Kamis dalam laga kandang di liga Denmark melawan FC Nordsjaelland.

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