Ajax menawarkan Óscar García peran baru setelah ia gagal menjadi pelatih kepala

García direkrut pada Februari sebagai pelatih kepala Jong Ajax dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027. Ia dengan cepat dipromosikan ke tim utama Ajax, setelah Fred Grim dipecat sebagai pelatih interim.

Pihak Ajax berencana menunjuk pelatih asal Spanyol itu kembali sebagai pelatih Jong Ajax musim depan. Klub merasa puas dengan kinerjanya selama masa singkat di tim muda tersebut. Kini keputusan ada di tangan García, yang harus menentukan apakah ia bersedia memperpanjang masa jabatannya.

Menurut VI, pelatih tersebut merasa sangat dihargai di Ajax dan masa kerjanya di Jong Ajax berjalan dengan baik. “Oleh karena itu, Ajax sangat yakin bahwa García bersama stafnya akan kembali menangani Jong Ajax di Divisi Keuken Kampioen musim depan,” tulisnya.

Sebelumnya, García menyatakan ingin tetap menjadi pelatih kepala Ajax. Ia membayangkan dirinya akan bekerja di Belanda dalam jangka waktu yang lebih lama. “Saya ingin menghabiskan sisa karier saya di sini,” katanya saat itu dalam konferensi pers.

Minggu lalu, Ajax memperkenalkan Míchel sebagai pelatih kepala baru. Pelatih asal Spanyol itu menandatangani kontrak dua tahun, sehingga kemungkinan García untuk tetap menjadi pelatih kepala Ajax dalam jangka waktu yang lebih lama tidak lagi menjadi opsi.

Pelatih asal Spanyol itu memimpin Ajax 1 dalam sepuluh pertandingan. Dalam periode tersebut, ia meraih lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan. Di bawah kepemimpinannya, setelah musim yang sulit, Ajax berhasil lolos ke babak kualifikasi Conference League melalui babak play-off.