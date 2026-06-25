Sebuah kabar yang cukup mengejutkan dari Jerman: menurut Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Ajax telah menanyakan ketertarikan Julian Brandt untuk bergabung ke Amsterdam. Pemain pengatur serangan berusia 30 tahun itu berstatus bebas transfer setelah hengkang dari Borussia Dortmund.

Kepergian Brandt dari Dortmund menandai berakhirnya sebuah era. Pemain asal Jerman ini telah mengenakan seragam Die Schwarzgelben sebanyak 307 kali, namun kini hubungan panjang antara keduanya akhirnya harus berakhir.

Dengan status bebas transfer, pemain yang telah 48 kali membela timnas Jerman ini menjadi incaran banyak klub. Direktur teknis Jordi Cruijff, yang dikenal gemar membidik pemain-pemain ternama, juga tertarik pada pemain berpengalaman ini.

"Baru-baru ini, Brandt dilaporkan telah menerima tawaran yang cukup mengejutkan," tulis surat kabar lokal tersebut. "Ajax, menurut informasi yang kami peroleh, telah menghubungi pihak-pihak terdekat sang pemain."

Ajax dilaporkan telah menanyakan kepada Brandt bagaimana pandangan gelandang berusia 30 tahun itu terhadap kemungkinan pindah klub. Namun, masalah yang sudah sering terdengar kini mengintai: biaya gaji.

"Terutama gaji yang baru-baru ini diterima Brandt di Dortmund (sekitar delapan juta euro per musim), kemungkinan besar akan memberikan tekanan besar pada kemampuan finansial klub asal Amsterdam tersebut," dugaan WAZ.

Kabarnya, klub-klub dari Spanyol dan Italia juga telah menunjukkan minat terhadap Brandt yang berstatus bebas transfer. Selain itu, kemungkinan ia memperpanjang masa baktinya di Bundesliga juga tidak dapat dikesampingkan.