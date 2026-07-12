Ajax memulai pembicaraan mengenai penyerang asal Brasil dengan nilai pasar sebesar 20 juta euro

Selain Azzedine Ounahi, Ajax juga mengincar satu lagi target transfer yang menarik. Menurut Fabrizio Romano, klub asal Amsterdam tersebut sedang mengupayakan kedatangan penyerang Marcos Leonardo.

Pemain Brasil berusia 23 tahun itu saat ini terikat kontrak dengan Al Hilal. Musim lalu, ia mencetak 16 gol dalam 30 pertandingan liga.

Menurut Romano, pembicaraan awal antara Ajax dan manajemen Leonardo telah berlangsung. Pakar transfer tersebut juga melaporkan bahwa penyerang Al Hilal ini pasti akan hengkang pada musim panas ini.

Dengan minatnya terhadap Leonardo, Ajax, sama seperti halnya dengan Ounahi, mengincar pemain dengan nilai pasar yang tinggi. Transfermarkt memperkirakan nilai pemain asal Brasil tersebut sebesar 20 juta euro. Menurut situs web yang sama, Ounahi memiliki nilai pasar sebesar 10 juta euro, meskipun ia dilaporkan memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro.

Beberapa jurnalis Italia sebelumnya telah melaporkan ketertarikan Ajax terhadap Leonardo. Romano mengonfirmasi laporan tersebut pada Minggu pagi dan menambahkan bahwa kontak awal telah dilakukan.

Ajax sedang sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Wout Weghorst telah pindah ke FC Twente dan klub tampaknya tidak keberatan jika Kasper Dolberg hengkang. Akibatnya, Don-Angelo Konadu saat ini menjadi satu-satunya penyerang tengah yang tersisa dalam skuad.

Leonardo pindah dari Santos ke Benfica pada tahun 2024 dengan nilai transfer sebesar dua puluh juta euro. Setelah hanya setengah tahun, ia kembali meninggalkan Portugal: Al Hilal membayar sekitar empat puluh juta euro untuk mendatangkannya.