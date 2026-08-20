Ajax akan menghadapi FC Sion pada play-off Conference League, Kamis. Pelatih Míchel kini telah mengumumkan susunan pemain tim tamu asal Amsterdam itu.

Marc-André ter Stegen akan berdiri di bawah mistar gawang Ajax. Lini belakang tim tamu asal Amsterdam itu terdiri dari (dari kanan ke kiri) Anton Gaaei, Aaron Bouwman, Youri Baas, dan Caio Henrique.

Youri Regeer harus menghadirkan kontrol di lini tengah Ajax saat bermain di Swiss. Davy Klaassen juga mendapat tempat di starting XI dan Julian Brandt kembali ke susunan pemain Ajax untuk memberikan dorongan serangan.

Marcos Leonardo akan berperan sebagai penyerang tengah saat menghadapi Sion. Steven Berghuis (kanan) dan Oscar Gloukh (kiri) harus memasok bola kepada penyerang asal Brasil itu dari kedua sisi sayap.

Dengan demikian, Ajax lebih dulu memainkan laga tandang, dengan leg kedua pada Kamis, 27 Agustus, di Amsterdam. Pemenang dari dua leg ini akan lolos ke fase utama Conference League.

Susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Leonardo, Gloukh.