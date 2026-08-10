Ajax mempertimbangkan top skor dari Spanyol dengan banderol 20 juta euro

Ajax tertarik kepada Sergio Arribas, demikian dilaporkan Mundo Deportivo. Gelandang serang Almeria itu sangat diminati pelatih Míchel.

Arribas saat ini masih berstatus pemain Almeria. Produk akademi Real Madrid itu menobatkan diri sebagai top skor divisi kedua Spanyol musim lalu dengan 25 gol, dan itu ia catatkan sebagai seorang gelandang.

Almeria kalah pada saat-saat terakhir melawan Malaga di play-off sebelum musim panas, sehingga klub tersebut gagal promosi ke level tertinggi. Karena itu, Arribas kini ingin hengkang.

Míchel adalah pengagum berat pemain 24 tahun itu, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Spanyol selatan. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 20 juta euro.

Ajax bukan satu-satunya klub yang memantau perkembangan ini. Benfica dan Real Betis juga ingin merekrutnya, tetapi tampaknya menilai banderolnya terlalu tinggi untuk melanjutkan langkah mereka.

Selain itu, menurut MD, ‘sangat banyak klub dari LaLiga’ yang ingin meminjam Arribas dari Almeria selama satu musim.