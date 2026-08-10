Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
RCD Mallorca v UD Almeria - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Ajax mempertimbangkan top skor dari Spanyol dengan banderol 20 juta euro

Transfers
Ajax

Ajax tertarik kepada Sergio Arribas, demikian dilaporkan Mundo Deportivo. Gelandang serang Almeria itu sangat diminati pelatih Míchel.

Arribas saat ini masih berstatus pemain Almeria. Produk akademi Real Madrid itu menobatkan diri sebagai top skor divisi kedua Spanyol musim lalu dengan 25 gol, dan itu ia catatkan sebagai seorang gelandang.

Almeria kalah pada saat-saat terakhir melawan Malaga di play-off sebelum musim panas, sehingga klub tersebut gagal promosi ke level tertinggi. Karena itu, Arribas kini ingin hengkang.

Míchel adalah pengagum berat pemain 24 tahun itu, yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Spanyol selatan. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 20 juta euro.

Ajax bukan satu-satunya klub yang memantau perkembangan ini. Benfica dan Real Betis juga ingin merekrutnya, tetapi tampaknya menilai banderolnya terlalu tinggi untuk melanjutkan langkah mereka.

Conference League Qualification
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
Ajax crest
Ajax
AJX

Selain itu, menurut MD, ‘sangat banyak klub dari LaLiga’ yang ingin meminjam Arribas dari Almeria selama satu musim.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google