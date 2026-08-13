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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Ajax mempertimbangkan Steven Bergwijn sebagai pengganti Mika Godts

Transfers
Ajax

Ajax telah menghubungi Al-Ittihad untuk menanyakan Steven Bergwijn. Klub Amsterdam itu menjajaki kemungkinan untuk membawanya kembali ke Johan Cruijff ArenA, demikian diketahui Mounir Boualin.

Pada Selasa, Voetbal International melaporkan bahwa Bergwijn boleh pergi dari Al-Ittihad dengan nilai yang hanya sebagian kecil dari harga belinya (21 juta euro).

Ajax tertarik pada pemain sayap kiri itu, yang bisa menjadi pengganti Mika Godts apabila sang pemain dijual.

Namun, kemungkinan besar Bergwijn tidak akan kembali ke Amsterdam. Menurut Boualin, Al-Ittihad telah mengubah pendiriannya dan sang penyerang kini justru bisa memperpanjang kontraknya yang akan habis di Arab Saudi.

Klub tersebut saat ini sedang berbicara dengannya mengenai kontrak baru hingga pertengahan 2028 atau bahkan 2029. Karena itu, masa depan Bergwijn tampaknya berada di Arab Saudi, meski ia masih harus menyetujui tawaran tersebut.

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Menurut Boualin, ada beberapa klub dari Eropa yang tertarik pada mantan pemain PSV, Tottenham Hotspur, dan Ajax itu, tetapi semuanya gigit jari dalam perburuan pemain termahal yang pernah dibeli klub Amsterdam tersebut (32 juta euro).

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