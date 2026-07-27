Ajax meminjamkan Julian Rijkhoff ke FC Andorra selama satu musim, demikian dikonfirmasi klub Amsterdam itu melalui saluran resmi mereka. Penyerang berusia 21 tahun tersebut langsung bergabung dengan klub dari Segunda División Spanyol itu, tempat ia akan bermain hingga musim panas 2027. Dalam perjanjian peminjaman itu juga disertakan opsi pembelian.

Yang menarik, Ajax lebih dulu memperpanjang kontrak Rijkhoff selama satu tahun sebelum meminjamkannya. Kontraknya kini berlaku hingga 30 Juni 2028, dengan opsi untuk satu musim tambahan. Dengan demikian, klub Amsterdam itu mencegah sang penyerang pergi dengan status bebas transfer setelah masa peminjamannya berakhir dan memberi FC Andorra kesempatan untuk merekrutnya secara permanen.

Rijkhoff kembali ke Ajax pada musim dingin 2024, setelah klub Amsterdam itu memulangkannya dari Borussia Dortmund dengan biaya sekitar 1,4 juta euro. Sang penyerang sebelumnya juga sempat menimba ilmu di akademi Ajax di Amsterdam, tetapi pada 2021 memilih pindah ke klub raksasa Jerman tersebut.

Periode baru Rijkhoff di Ajax pada akhirnya berujung mengecewakan. Debut resminya di tim utama terjadi pada 15 Februari 2024 dalam laga kandang melawan FK Bodø/Glimt di Conference League. Pada akhirnya, ia hanya mencatatkan sebelas penampilan resmi bersama tim utama Ajax.

Musim lalu, sang penyerang sudah menambah pengalaman selama masa peminjaman di Almere City FC, dengan mencatatkan 19 gol dan 4 assist dalam 44 penampilan.