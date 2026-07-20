Ajax memperkenalkan penyerang barunya: ‘Menurut saya, saya mirip dengan Álvaro Morata dan Jamie Vardy’

Ajax telah mencapai kesepakatan dengan Juventus terkait transfer Diego Pugno. Hal ini diumumkan oleh klub asal Amsterdam tersebut melalui siaran pers resmi. Penyerang berusia 20 tahun itu dipinjamkan selama satu musim, dengan opsi pembelian.

Meskipun Ajax belum mengumumkan besaran opsi pembelian tersebut, menurut sejumlah jurnalis, nilainya ‘cukup rendah’. Pugno langsung bergabung dengan skuad Jong Ajax dalam persiapan menyambut musim baru.

“Sungguh luar biasa menjadi pemain Ajax, karena semua orang tahu betapa pentingnya pemain muda bagi klub ini,” kata Pugno dalam wawancara dengan saluran resmi klub. “Semua orang mengenal sejarah gemilang klub ini. Ini memang klub yang sangat besar dengan sejarah yang fantastis.”

“Ketika Ajax menghubungi saya, saya tidak ragu sedikit pun. Saya tidak sabar untuk memulai,” lanjut pemain asal Italia itu, yang kemudian menjelaskan gaya permainannya sebagai penyerang. “Saya adalah pemain dengan permainan yang mendalam, dan ketika momennya tiba, saya berusaha mencetak gol. Menurut saya, gaya bermain saya mirip dengan Álvaro Morata dan Jamie Vardy.”

“Seorang pemain yang saya kagumi adalah Harry Kane,” tambah Pugno. “Dia bekerja keras dan kuat saat menguasai bola. Dia bukan hanya penyerang yang mencetak gol, tetapi juga memiliki pandangan yang baik terhadap rekan-rekan setimnya.”

“Kekuatan utama saya adalah kemampuan menembus pertahanan lawan, dan hal yang perlu saya tingkatkan adalah teknik bermain di ruang sempit,” kata Pugno. “Tujuan utama saya adalah membantu tim sebaik mungkin. Saya juga ingin mengeluarkan potensi terbaik dari diri saya, dan membantu tim dengan mencetak gol.”

Pugno merupakan bagian dari Juventus Next Gen, yang berlaga di Grup B Serie C. Penyerang ini dianggap sebagai pemain yang terampil secara teknis dan mampu membaca permainan dengan baik. Selain itu, Pugno mampu mencetak gol baik dari dalam maupun luar kotak penalti.

Penyerang dengan tinggi 1,86 meter ini bergabung dengan akademi muda Juventus pada tahun 2021 dan memiliki kontrak yang masih berlaku selama dua tahun. Ia melakukan debutnya di tim utama pada Desember 2024 dan telah mencatatkan enam menit bermain di tim utama.