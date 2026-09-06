Ajax memberikan kabar terbaru yang mengkhawatirkan soal Aaron Bouwman setelah tekel sangat keras dari Van Bommel

Ajax memberikan pembaruan soal kondisi Aaron Bouwman. Bek tersebut diterjang Ruben van Bommel saat melawan PSV (kalah 1-3) dan mengalami cedera akibat insiden itu.

Pada menit ke-80, insiden itu terjadi saat skor 1-2. Van Bommel terlambat menyambut bola dan melancarkan duel keras dengan Bouwman, yang mengarahkan kepalanya ke bola. Benturan keras pun terjadi, setelah itu pemain Ajax tersebut tetap tergeletak di lapangan dan jelas mengalami keluhan di kepala.

Pada Minggu siang, klub asal Amsterdam itu memberi tahu lewat situs resmi klub bagaimana kondisi bek muda tersebut. Bouwman langsung dilarikan ke rumah sakit setelah pertandingan berakhir.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bouwman antara lain mengalami memar pada tulang dada dan paru-parunya. Pemain berusia sembilan belas tahun itu masih dirawat untuk observasi di rumah sakit pada Minggu dan diperkirakan akan dipulangkan pada Minggu malam.

Ajax memperkirakan sang bek akan absen dalam waktu yang cukup lama. Menurut klub asal Amsterdam itu, ia akan melewatkan pertandingan melawan Fortuna Sittard, Willem II, dan Excelsior. Bouwman sendiri berharap bisa kembali dimainkan untuk sang juara rekor setelah jeda internasional.

Dalam Goedemorgen Eredivisie, direktur teknik PSV Earnest Stewart mengonfirmasi bahwa Van Bommel sangat merasa bersalah dan tampak cukup terpukul setelah peluit akhir dibunyikan.

"Setelah pertandingan, dia masuk ke ruang ganti Ajax untuk menyampaikan permintaan maaf. Ada emosi juga di sana," demikian penutup direktur teknik PSV itu dalam kilas baliknya atas laga besar yang penuh gejolak di Amsterdam.