Ajax membayar biaya yang bahkan lebih rendah lagi untuk Viktor Tsygankov, yang memiliki permintaan mencolok

Biaya transfer Viktor Tsygankov ke Ajax kemungkinan bisa lebih rendah lagi, demikian dilaporkan media Ukraina TaToTake. Media yang sama sebelumnya berhasil membocorkan surat pemecatan Tsygankov.

Pada Senin siang, Cadena SER mengabarkan bahwa Ajax dan FC Girona telah mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer Tsygankov. Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh Mike Verweij dari De Telegraaf.

Menurutnya, ada ‘sedikit kurang dari 5 juta euro’ yang terlibat dalam transfer tersebut dan Cadena SER juga menyebut angka 4,5 juta euro. Di Ukraina, kini disebut nominal antara 3 hingga 3,5 juta euro.

TaToTake juga melaporkan bahwa Tsygankov ingin memaksakan adanya persentase penjualan kembali untuk Dinamo Kiev dalam transfernya ke Ajax.

Hal ini karena klub Ukraina itu akan kehilangan persentase penjualan kembali dalam transfer senilai 3,5 juta euro dari Girona ke Ajax. Pasalnya, dalam kesepakatan antara Girona dan Kiev, persentase penjualan kembali itu hanya berlaku untuk nominal lima juta atau lebih.

Pada Senin, pemain sayap kanan itu terbang ke Belanda untuk mengadakan pembicaraan dengan Ajax. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, maka transfer itu bisa segera rampung.