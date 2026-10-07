Kasper Dolberg tidak akan bermain lagi pada musim ini. Penyerang berusia 29 tahun itu mengalami robek ligamen lutut dan kini telah menjalani operasi, demikian disampaikan Ajax.

Dolberg pada periode jeda internasional ini untuk pertama kalinya dalam hampir setahun kembali dipanggil ke tim nasional Denmark, tetapi ia gagal menjalani comeback-nya.

Sebab, saat sesi latihan ia mengalami cedera lutut. Awalnya belum jelas seberapa parah cederanya, tetapi kini telah diketahui bahwa itu adalah cedera ligamen lutut.

Pada Selasa, Dolberg menjalani operasi untuk cedera tersebut di Kopenhagen. “Operasinya berjalan dengan baik,” ujar sang striker melalui kanal resmi Ajax. “Tentu saya senang dengan itu, meski cedera ini merupakan kemunduran yang sangat besar.”

“Pada periode mendatang saya harus sepenuhnya fokus pada pemulihan saya. Saya akan segera kembali ke Amsterdam untuk melanjutkan rehabilitasi saya di sana.”

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Dolberg tampil sembilan kali untuk Ajax musim ini di bawah pelatih anyar Míchel Sánchez. Ia mencetak tiga gol dan juga tiga kali menjadi pemberi assist.

Untuk sementara, Ajax harus mengandalkan dua pesaingnya: Tolu Arokodare sudah cukup on fire, sementara Marcos Leonardo masih belum mampu meyakinkan.