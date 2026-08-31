Ajax pada Senin malam telah menerima jawaban dari Osasuna atas tawaran pertama untuk Enzo Boyomo, demikian dilaporkan AS. Klub Amsterdam itu mengajukan proposal untuk meminjam pemain internasional Kamerun berusia 24 tahun tersebut hingga akhir musim dengan opsi pembelian. Namun, Osasuna langsung menolak proposal itu, karena klub LaLiga tersebut hanya ingin bekerja sama untuk penjualan permanen.

Osasuna merekrut Boyomo dua tahun lalu dari Real Valladolid dengan nilai 5,5 juta euro dan kini ingin meraup jumlah yang signifikan dari kepergiannya. Klub itu mematok angka sedikit di atas setengah dari klausul pelepasan terbatas senilai 25 juta euro. Mengingat pemain yang sudah sembilan kali membela tim nasional itu belum memainkan satu menit pun di LaLiga musim ini, kepindahan dari Pamplona memang bisa dibicarakan.

Jika pindah ke Amsterdam, Boyomo akan bekerja sama dengan Míchel Sánchez, yang masih sangat mengenalnya dari Spanyol, tempat sang bek sudah bermain selama enam tahun.

Pelatih Ajax itu seusai laga melawan Telstar juga sudah berbicara secara terbuka soal kebutuhan akan tambahan kekuatan di lini pertahanan. Kepergian Ko Itakura, Josip Sutalo, dan Ahmetcan Kaplan memang telah meninggalkan kekosongan besar di barisan belakang.

Sejauh ini, hanya Daley Blind yang berpengalaman yang datang memperkuat pertahanan Ajax pada musim panas ini. Míchel menegaskan dalam konferensi pers bahwa masih harus ada tambahan pemain di beberapa lini. "Saya rasa kami masih membutuhkan seorang winger, seorang bek tengah, dan mungkin seorang gelandang," kata sang pelatih.

Ajax terutama mencari opsi tambahan di sisi kanan jantung pertahanan untuk mendampingi Aaron Bouwman yang masih muda. Míchel menandai bahwa timnya terkadang masih kekurangan jam terbang dalam fase build-up pada situasi-situasi penting. "Bisa jadi kami membutuhkan lebih banyak pengalaman dalam beberapa pertandingan," ujar pelatih asal Spanyol itu.



