Ajax mempertimbangkan untuk bergerak cepat demi mendatangkan Noah Adedeji-Sternberg. Winger berusia 21 tahun milik KRC Genk itu, menurut jurnalis transfer Sacha Tavolieri, kembali menjadi calon pengganti Mika Godts, yang tengah serius diminati Paris Saint-Germain.

Adedeji-Sternberg awalnya tampak menuju Club Brugge, tetapi klub top Belgia itu kini sudah memilih penyerang sayap lain. Blauw-Zwart telah mencapai kesepakatan dengan RCD Mallorca untuk transfer Jan Virgili dan karena itu mundur dari persaingan mendapatkan pemain Genk tersebut.

Club Brugge kabarnya membayar sekitar 12 juta euro untuk pemain Spanyol berusia 20 tahun itu. Virgili akan terbang ke Belgia untuk menjalani tes medis dan setelah itu bisa menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030 di Stadion Jan Breydel.

Dengan perkembangan itu, jalan bagi Ajax kini lebih terbuka untuk bergerak mendatangkan Adedeji-Sternberg. “Sosok yang patut dipantau,” tulis Tavolieri mengenai minat klub Amsterdam itu, yang sebelumnya juga sudah dikaitkan dengan pemain Belgia yang sangat cepat tersebut.

Genk kabarnya meminta sekitar 10 juta euro untuk Adedeji-Sternberg. Pemain Belgia itu tampil dalam 37 pertandingan resmi musim lalu, dengan mencetak satu gol dan menyumbang tiga assist.

Adedeji-Sternberg bisa bermain baik di sisi kiri maupun kanan. Dengan demikian, ia cocok dengan profil penyerang yang dicari Ajax apabila Godts benar-benar pindah ke Paris.

PSG, menurut De Telegraaf, sedang menyiapkan tawaran yang ditingkatkan senilai 50 hingga 55 juta euro untuk Godts. Tawaran pertama sebesar 40 juta euro ditambah 5 juta euro dalam bentuk bonus ditolak mentah-mentah oleh Ajax.

Ajax disebut membidik biaya transfer sekitar 60 hingga 65 juta euro. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari negosiasi, klub Amsterdam itu telah meminta bantuan agen top Portugal, Jorge Mendes.

Godts secara pribadi kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan PSG mengenai kontrak hingga pertengahan 2031 atau 2032. Selain Adedeji-Sternberg, Noa Lang juga disebut sebagai kemungkinan pengganti, tetapi penyerang Napoli itu jauh lebih mahal dengan banderol sekitar 25 juta euro.