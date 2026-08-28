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America v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2026 Liga MXGetty Images Sport
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Ajax melihat pemain berstatus 36 kali internasional sebagai pengganti Godts dan menawar 12 juta euro

Transfers
Ajax

Ajax telah mengajukan tawaran sebesar 12 juta euro kepada América untuk mendapatkan jasa Brian Rodriguez, demikian dilaporkan jurnalis Meksiko César Luis Merlo. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Mike Verweij dari De Telegraaf.

“Harganya harus lebih dari 10 juta euro dan tidak akan mudah untuk memboyongnya. Ajax masih memiliki 4 atau 5 pemain dalam daftar untuk posisi Mika Godts. Dia berada di posisi atas dalam daftar itu,” ujar Verweij di Kick-off.

Menurut jurnalis Amerika Selatan tersebut, tawaran itu saat ini sedang dipertimbangkan oleh klub. Nilainya disebut mencapai 12 juta euro, dengan bonus sudah termasuk di dalamnya.

Brian Rodriguez adalah pemain sayap kiri berusia 26 tahun asal Uruguay. Ia sudah bermain untuk América di Meksiko sejak 2022, yang saat itu merekrutnya dari LAFC dengan nilai transfer 6 juta euro.

Rodriguez telah memainkan total 152 pertandingan untuk klub Meksiko tersebut. Dalam periode itu, ia mencetak 42 gol dan menyumbang 28 assist.

Sejauh ini, ia sudah 36 kali bermain untuk Uruguay. Untuk negara Amerika Selatan itu, ia mencetak empat gol. Ia juga ikut ke Piala Dunia 2026. Ia tiga kali masuk sebagai pemain pengganti, tetapi tidak mencetak gol.

Di Instagram, unggahan terbarunya dibanjiri komentar dari rekan-rekan setimnya di América. Mereka memintanya untuk tetap bertahan di klub. Isias Violante bahkan berkomentar: “Saya sudah merindukanmu dari sekarang.”

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