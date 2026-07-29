Ajax melepas pemain berikutnya setelah mencapai kesepakatan dengan FC Volendam

Kayden Wolff akan melanjutkan kariernya di FC Volendam, demikian diumumkan Ajax dan FC Volendam dalam sebuah pernyataan resmi. Belum diketahui berapa jumlah yang dibayarkan Het Andere Oranje untuk penyerang berusia 20 tahun itu.

Wolff justru datang dari FC Volendam ke Ajax pada 2021. Saat itu, klub Amsterdam tersebut membayar 100.000 euro untuk jasanya.

Namun, penyerang kelahiran Almere itu gagal menembus tim utama di Amsterdam, sehingga kini ia kembali ke Volendam, yang pada musim depan akan bermain di Eerste Divisie.

Wolff bukan sosok asing di divisi tersebut. Musim lalu ia memainkan 25 pertandingan bersama Jong Ajax di level kedua. Dalam periode itu, ia mencetak lima gol dan menyumbang dua assist.

Wolff juga pernah menjadi pemain Timnas Belanda U-18. Winger kiri itu tampil empat kali untuk tim tersebut. Ia mencetak satu gol.

Pada Rabu, Ajax juga melepas Kian Fitz-Jim. Gelandang itu sedang dalam perjalanan ke Turin untuk menjalani tes medis bersama Torino, sebelum menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030. Ajax menerima tiga juta euro untuk jasanya.