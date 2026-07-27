Dusan Tadic tidak kembali ke Ajax, melainkan melanjutkan kariernya di NEC. Menurut Algemeen Dagblad, klub Amsterdam itu sempat melakukan upaya terakhir untuk memulangkan pemain Serbia tersebut, tetapi gagal meyakinkannya untuk kembali ke Johan Cruijff ArenA.

Penyerang berusia 37 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi dua musim di Nijmegen dan mungkin menghadirkan transfer paling menyita perhatian dalam sejarah klub bagi NEC. Sebelumnya, klub asal Nijmegen itu sudah memulangkan nama-nama seperti Lasse Schöne, Jasper Cillessen, Bram Nuytinck, dan Edgar Barreto ke De Goffert, tetapi kedatangan Tadic dinilai sebagai kejutan yang lebih besar lagi.

Investor NEC, Marcel Boekhoorn, memainkan peran penting dalam negosiasi ini. Ia terbang bersama pelatih Dick Schreuder dan asisten pelatih Haris Medunjanin ke Beograd untuk meyakinkan Tadic secara langsung, setelah kedua pihak sudah menjalin kontak selama berminggu-minggu.

Namun, faktor penentu utamanya adalah Schreuder. Sang pelatih sudah bertahun-tahun menjalin hubungan baik dengan Tadic, yang bermula dari periode ketika Alfred Schreuder bekerja sebagai pelatih (asisten) di FC Twente. Sejak saat itu, keduanya selalu menjaga komunikasi.

Apresiasi itu juga pernah diungkapkan Tadic secara terbuka sebelumnya. Setelah pertandingan Ajax melawan PEC Zwolle pada April 2022, ia memuji permainan tim asuhan Schreuder. "Saya harus memberikan pujian besar kepada Zwolle dan pelatih mereka. Mereka bermain dengan berani. Itu menyulitkan kami," kata pemain Serbia itu saat itu di depan kamera ESPN.

Selama kunjungan ke Beograd, Schreuder dan Medunjanin mempresentasikan rencana mereka kepada Tadic. Itu memberikan kesan begitu besar sehingga pemain senior tersebut memutuskan untuk mengesampingkan tawaran dari klub-klub luar negeri, tempat ia secara finansial bisa memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar.

Bahkan Ajax pada akhirnya juga tidak berhasil mengubah keputusan Tadic. Menurut AD, klub Amsterdam itu melihat penyerang berpengalaman tersebut terutama sebagai sosok penting di ruang ganti, sedangkan Tadic sendiri masih memandang dirinya sebagai pemain yang bisa memberi nilai besar di atas lapangan. Perbedaan visi itu pada akhirnya terbukti tidak bisa dijembatani.

Dengan pilihannya bergabung dengan NEC, Tadic juga mulai menatap langkah berikutnya dalam kariernya. Penyerang itu ingin menjadi pelatih setelah karier aktifnya berakhir dan di Nijmegen ia mendapat kesempatan untuk berkembang lebih jauh juga dalam aspek tersebut.