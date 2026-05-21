Ajax melaju ke final babak play-off berkat kemenangan meyakinkan atas FC Groningen

Ajax berhasil lolos ke final babak play-off untuk kompetisi sepak bola Eropa. Tim asuhan pelatih Oscar García berhasil mengalahkan FC Groningen dengan skor 2-0 di Stadion Kras milik FC Volendam, sehingga tetap berpeluang meraih tiket ke babak kualifikasi kedua Liga Konferensi. Final akan digelar pada hari Minggu melawan pemenang semifinal lainnya antara FC Utrecht dan sc Heerenveen.

Tim asal Amsterdam ini tampil lebih dominan sejak peluit kick-off dibunyikan. Ajax dengan mudah membangun serangan di bawah tekanan Groningen dan menciptakan peluang-peluang sejak awal melalui Steven Berghuis, Wout Weghorst, dan Mika Godts. Pemain terakhir ini sempat mengira telah membuka skor pada menit ke-14 dengan tendangan indah yang membentur bagian bawah mistar gawang, namun golnya dianulir karena offside.

Gol pembuka akhirnya tercipta sepuluh menit kemudian. Godts memberikan umpan silang terukur dari sisi kanan, yang disambut dengan sundulan akurat oleh Davy Klaassen di tiang dekat. Bagi gelandang berpengalaman itu, ini kembali menjadi gol penting dalam kariernya bersama Ajax.

Ajax tetap mendominasi setelah skor 1-0. Groningen hampir tidak mampu menciptakan ancaman dan beruntung bahwa ketertinggalan mereka pada babak pertama hanya satu gol. Terutama Weghorst mendapat peluang besar, tetapi terhenti oleh blok Marvin Peersman dan kemudian dari jarak yang lebih dekat oleh kiper Etienne Vaessen.

Segera setelah babak kedua dimulai, Ajax meningkatkan tekanan. Tim tuan rumah menguasai lini tengah dan hampir tidak memberi ruang bagi Groningen untuk melakukan serangan. Sebuah kesalahan langka dalam pembangunan serangan Ajax hanya memberi tim tamu peluang setengah.

Keputusan jatuh pada menit ke-57. Sebuah bola yang disundul mendarat di depan Jorthy Mokio, yang dengan indah melesakkan bola dari jarak sekitar tujuh belas meter langsung ke sudut dekat. Gelandang tersebut pun mencetak gol penentu kemenangan 2-0.

Groningen sempat terlihat kembali ke dalam permainan pada pertengahan babak kedua ketika Brynjólfur Willumsson memanfaatkan kesalahan kiper Paes. Namun, VAR memutuskan bahwa ada posisi offside, sehingga gol tersebut dianulir dan selisih dua gol tetap terjaga.

Di menit-menit akhir, Ajax masih memiliki peluang untuk menambah skor melalui Godts dan pemain pengganti Maher Carrizo, namun Vaessen mencegah kekalahan yang lebih telak bagi Groningen. Meskipun demikian, kemenangan Ajax tidak pernah terancam, sehingga mereka lolos ke final babak play-off untuk kompetisi Eropa dengan meyakinkan.