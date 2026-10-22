Ajax segera mendapat kesempatan menebus kekalahan memalukan 2-1 dari Hajduk Split pada Kamis lalu di fase liga Conference League. Pekan ini, Atalanta akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA. Apa yang bisa diantisipasi tim asal Amsterdam dari lawan asal Italia yang belum lama ini merajai Eropa? Voetbalzone membahasnya bersama jurnalis Fabio Gennari, yang mengikuti perkembangan calon lawan Ajax itu dari dekat, antara lain untuk Prima Bergamo.

Nama Atalanta sulit dipisahkan dari sosok legendaris Gian Piero Gasperini. Pelatih AS Roma saat ini, yang berusia 68 tahun, memimpin klub asal Bergamo itu pada 2016 hingga 2025 dan membawa klub yang sebelumnya tidak diunggulkan tersebut ke papan atas Serie A dan Eropa. Dengan Marten de Roon di dalam skuad, Atalanta untuk pertama kalinya dalam sejarah klub meraih tiket ke Liga Champions. Kesuksesan pertama di Eropa menyusul pada Mei 2024, ketika mereka menjuarai Liga Europa dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 0-3 secara meyakinkan dalam final di Stadion Aviva, Dublin.

Kepergian sosok ikonik klub

Tak lama setelah kejayaan di Eropa itu, Gasperini memutuskan meninggalkan Atalanta. Manajemen klub memilih Ivan Juric sebagai penggantinya, tetapi keputusan itu tidak membuahkan hasil. Pelatih asal Kroasia yang sebelumnya dipecat AS Roma dan Southampton tersebut juga diberhentikan di Stadio Atleti Azzurri d'Italia setelah hanya beberapa bulan. Atalanta merosot ke papan tengah Serie A, sementara Juric berselisih dengan pemain bintang Ademola Lookman dalam laga Liga Champions melawan Olympique Marseille. Keduanya bahkan harus dipisahkan, dan insiden itu menghasilkan pemandangan yang tidak mengenakkan. Tak lama kemudian, manajemen memecat Juric.

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Atalanta bergerak cepat dan menunjuk Raffaele Palladino, yang relatif muda, sebagai pelatih baru. Pelatih asal Italia itu membawa La Dea ke peringkat keenam Serie A, yang menghasilkan tiket ke Conference League. Langkah mereka di Coppa Italia terhenti di semifinal, sedangkan Bayern München terbukti jauh terlalu kuat dalam dua laga babak 16 besar Liga Champions (1-6 dan 4-1). Atalanta menekan dengan intensitas tinggi dan bermain penuh risiko dalam laga kandang, yang akhirnya harus mereka bayar mahal. Meski demikian, Palladino tidak menyesali pendekatan menyerangnya. "Jika kami harus memainkan pertandingan itu lagi, saya akan bermain dengan cara yang persis sama. Berkat cara bermain ini, kami mencapai semifinal Coppa Italia dan tampil baik di liga."

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Palladino tidak mendapat kesempatan menjalani musim kedua di Bergamo. Musim panas lalu, Atalanta memilih pelatih berpengalaman Maurizio Sarri (67), yang pernah berkiprah di Lazio, Juventus, Chelsea, dan Napoli. Pada Minggu, Atalanta kalah 3-2 saat bertandang ke markas AC Milan, tetapi menurut Gennari, hasil itu tidak menggambarkan keseluruhan cerita. "Atalanta saat ini berada dalam performa bagus. Meski beberapa pemain penting absen, tiga pertandingan terakhir mereka mengesankan. Mereka mencetak sembilan gol, satu tembakan membentur tiang, dan menciptakan begitu banyak peluang sehingga mereka bisa saja dengan mudah mencetak total dua belas atau tiga belas gol. Masih ada beberapa hal di lini pertahanan yang perlu dibenahi, tetapi mereka berada di jalur yang benar. Namun, itu masih akan membutuhkan waktu," tegas jurnalis yang mengikuti perkembangan Atalanta tersebut.

Pernah membela PSV

Atalanta merupakan tim dengan kemampuan mencetak gol yang patut diperhitungkan. Salah satu pencetak gol mereka adalah Gianluca Scamacca, yang cukup dikenal di Belanda. Penyerang berusia 27 tahun dengan tinggi 1,95 meter itu memulai karier profesionalnya di PSV beberapa tahun lalu. Setelah berkiprah di Serie A dan Liga Primer, serta menjalani masa peminjaman singkat di PEC Zwolle, penyerang jangkung itu tiba di Bergamo pada 2023 sebagai calon pengganti Rasmus Højlund, yang dijual ke Manchester United. Gennari terkesan dengan mantan pemain PSV tersebut. "Scamacca baru-baru ini mencetak gol untuk tim nasional Italia di Nations League, kemudian mencetak gol melawan Pafos di Conference League, dan sebenarnya bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Meski penampilannya tidak selalu konsisten, Scamacca adalah pemain yang sangat penting. Seiring waktu, ia berkembang dan menjadi jauh lebih matang. Ketika berada dalam performa bagus, Scamacca adalah pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan."

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Scamacca mencetak gol sesaat sebelum jeda melawan Pafos pada Kamis lalu. Lawan asal Siprus itu akhirnya dikalahkan 3-1 di kandang. Itu menjadi awal yang kuat di Conference League, sementara Atalanta untuk sementara berada di papan tengah Serie A setelah kekalahan di San Siro. Namun, musim masih panjang, seperti disadari Gennari. "Lolos ke kompetisi Eropa dan berusaha melaju sejauh mungkin di Conference League. Itulah dua target musim ini yang saat ini paling menjadi perhatian para pendukung Atalanta. Untuk tahun ini, tujuan utama klub adalah memastikan proyek teknis yang baru dimulai dengan baik. Hasilnya kemudian akan datang dengan sendirinya," ujarnya, menunjukkan bahwa manajemen Atalanta tidak hanya melihat hasil jangka pendek.

Sarri, yang telah lama malang melintang di sepakbola Italia, bertugas membawa Atalanta ke kondisi yang lebih stabil di lapangan setelah periode penuh gejolak. Namun, melupakan tahun-tahun berat di bawah Gasperini bukan tugas ringan bagi Bergamo dan sekitarnya. "Hidup terus berjalan," keluh Gennari ketika situasi terkini calon lawan Ajax itu dibahas. "Gasperini memilih pergi, meskipun manajemen Atalanta menawarinya kontrak yang menguntungkan. Di Bergamo, mereka memulai lagi dari nol tahun ini, dan itu akan membutuhkan waktu. Namun, keyakinan tetap ada," kata pengamat sepakbola Italia itu dengan optimistis mengenai masa depan tim yang saat ini menempati peringkat kesepuluh Serie A.

Untuk saat ini, perhatian Atalanta hanya tertuju pada pertandingan Kamis mendatang di Belanda. Kedua klub tidak memiliki banyak sejarah pertemuan karena Ajax dan Atalanta hanya pernah bertemu di kompetisi Eropa pada musim 2020/21. Tim asal Amsterdam meraih satu poin di Bergamo (2-2) setelah sempat unggul cepat 0-2 pada babak pertama. Di Johan Cruijff ArenA, Ajax kemudian kalah 0-1. Kini ada kesempatan untuk membalasnya enam tahun kemudian. "Atalanta tidak takut kepada Ajax, tetapi mereka menghormatinya. Rasa hormat itu selalu ada. Di fase liga Conference League, ada enam pertandingan yang harus dimainkan, bukan delapan seperti di Liga Champions. Jadi, setiap kesalahan bisa berdampak besar pada posisi di klasemen," kata Gennari mengenai tim asuhan Sarri.

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Ajax bukan lawan yang ditakuti

Ajax menjalani persiapan terakhir yang baik sebelum kedatangan Atalanta ke Amsterdam dengan kemenangan 2-5 atas FC Groningen pada Minggu. Sebaliknya, tim asuhan Sarri kalah dari AC Milan, meski bangkit dengan mencetak dua gol pada setengah jam terakhir. Kendati demikian, Gennari menolak terlalu membesar-besarkan lima gol yang dicetak tim asuhan Míchel Sánchez di wilayah utara Belanda itu. "Ajax masih merupakan nama besar di sini. Namun, melihat situasi saat ini, tampaknya ini bukan periode terbaik dalam sejarah klub," ujar jurnalis yang mengikuti perkembangan Atalanta itu. Ia melihat peluang bagi Atalanta, yang akan memulai pertandingan keduanya di Conference League pada Kamis pukul 21.00.