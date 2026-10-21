Ajax punya kesempatan cepat untuk menebus kekalahan memalukan 2-1 dari Hajduk Split pada Kamis lalu di fase liga Conference League. Atalanta akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA pekan ini. Apa yang bisa diharapkan klub Amsterdam itu dari lawan asal Italia yang belum lama ini berjaya di Eropa? Voetbalzone membahasnya bersama jurnalis Fabio Gennari, yang mengikuti perkembangan calon lawan Ajax itu dari dekat, antara lain untuk Prima Bergamo.

Nama Atalanta sulit dipisahkan dari sosok legendaris Gian Piero Gasperini. Pelatih AS Roma saat ini, yang berusia 68 tahun, memimpin klub asal Bergamo itu dari 2016 hingga 2025 dan membawa mereka ke papan atas Serie A serta Eropa. Dengan Marten de Roon sebagai salah satu pemainnya, Atalanta untuk pertama kalinya dalam sejarah klub meraih tiket ke Liga Champions. Kesuksesan pertama di Eropa menyusul pada Mei 2024, ketika mereka menjuarai Liga Europa dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 secara meyakinkan pada final di Stadion Aviva, Dublin.

Kepergian sosok ikonis klub

Tak lama setelah kejayaan di Eropa itu, Gasperini memutuskan meninggalkan Atalanta. Manajemen klub memilih Ivan Juric sebagai penggantinya, tetapi keputusan itu tidak membuahkan hasil. Pelatih asal Kroasia yang sebelumnya dipecat AS Roma dan Southampton itu juga diberhentikan di Stadio Atleti Azzurri d'Italia setelah hanya beberapa bulan. Atalanta merosot ke papan tengah Serie A. Dalam laga Liga Champions melawan Olympique Marseille, Juric pun berselisih dengan pemain bintang Ademola Lookman. Keduanya bahkan harus dipisahkan, sehingga insiden itu menghasilkan pemandangan yang tidak menyenangkan. Tak lama kemudian, manajemen memecat Juric.

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Atalanta bergerak cepat dan menunjuk Raffaele Palladino, yang relatif muda, sebagai pelatih baru. Pelatih asal Italia itu membawa La Dea ke peringkat keenam Serie A, yang menghasilkan tiket ke Conference League. Langkah mereka di Coppa Italia terhenti di semi-final, sedangkan Bayern München terlalu tangguh dalam dua leg babak 16 besar Liga Champions (1-6 dan 4-1). Atalanta menekan tinggi dan bermain dengan banyak risiko pada laga kandang, yang pada akhirnya harus mereka bayar mahal. Meski begitu, Palladino tidak menyesali gaya bermain menyerang tersebut. "Jika kami harus memainkan pertandingan itu lagi, saya akan bermain dengan cara yang persis sama. Berkat cara bermain ini, kami berada di semi-final Coppa Italia dan tampil baik di liga."

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Palladino tidak menjalani musim kedua di Bergamo karena Atalanta memilih Maurizio Sarri (67), pelatih berpengalaman yang pernah menangani antara lain Lazio, Juventus, Chelsea, dan Napoli, pada musim panas lalu. Minggu lalu, Atalanta kalah 3-2 saat bertandang ke markas AC Milan, tetapi menurut Gennari hasil itu tidak menceritakan keseluruhan pertandingan. "Atalanta sedang dalam performa bagus. Meski beberapa pemain penting absen, penampilan mereka dalam tiga pertandingan terakhir mengesankan. Mereka mencetak sembilan gol, satu tembakan membentur tiang, dan menciptakan begitu banyak peluang sehingga mereka sebenarnya bisa dengan mudah mencetak total dua belas atau tiga belas gol. Masih ada beberapa hal di lini pertahanan yang perlu dibenahi, tetapi mereka berada di jalur yang benar. Namun, itu masih akan membutuhkan waktu," tegas jurnalis yang mengikuti Atalanta tersebut.

Pernah membela PSV

Atalanta memang memiliki daya gedor yang patut diperhitungkan. Salah satu sumber gol mereka adalah Gianluca Scamacca, yang cukup dikenal di Belanda. Penyerang berusia 27 tahun dengan tinggi 1,95 meter itu memulai karier sepak bola profesionalnya di PSV beberapa tahun lalu. Setelah bermain di sejumlah klub Serie A dan Premier League, serta menjalani masa peminjaman singkat di PEC Zwolle, penyerang jangkung itu tiba di Bergamo pada 2023 sebagai calon pengganti Rasmus Højlund, yang dijual ke Manchester United. Gennari terkesan dengan mantan pemain PSV tersebut. "Scamacca baru-baru ini mencetak gol untuk timnas Italia di Nations League, lalu kembali mencetak gol melawan Pafos di Conference League, dan sebenarnya masih bisa mencetak jauh lebih banyak gol. Meski penampilannya tidak selalu konsisten, Scamacca adalah pemain yang sangat penting. Ia berkembang seiring waktu dan menjadi jauh lebih matang. Saat berada dalam performa bagus, Scamacca adalah pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan."

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Scamacca mencetak gol sesaat sebelum jeda melawan Pafos pada Kamis lalu. Wakil Siprus itu akhirnya dikalahkan 3-1 di kandang Atalanta. Itu menjadi awal yang kuat di Conference League, sementara setelah kekalahan di San Siro, Atalanta untuk sementara berada di papan tengah Serie A. Namun, musim masih panjang, seperti yang juga disadari Gennari. "Lolos ke kompetisi Eropa dan berusaha melangkah sejauh mungkin di Conference League. Itulah dua target musim ini yang saat ini paling ada di benak para pendukung Atalanta. Untuk tahun ini, tujuan utama klub adalah memastikan proyek kepelatihan baru dimulai dengan baik. Hasil akan mengikuti dengan sendirinya." Dengan demikian, manajemen Atalanta tidak hanya melihat hasil jangka pendek.

Sarri, yang kenyang pengalaman di sepak bola Italia, bertugas membawa Atalanta ke situasi yang lebih stabil di lapangan setelah periode penuh gejolak. Namun, membuat Bergamo dan sekitarnya melupakan tahun-tahun luar biasa di bawah Gasperini merupakan tugas yang sangat berat. "Hidup terus berjalan," keluh Gennari ketika situasi terkini calon lawan Ajax itu dibahas. "Gasperini memilih pergi meskipun manajemen Atalanta menawarinya kontrak yang menggiurkan. Di Bergamo, mereka memulai lagi dari nol tahun ini, dan itu akan membutuhkan waktu. Namun, kepercayaan tetap ada," kata pengamat sepak bola Italia itu, yang optimistis menatap masa depan klub yang kini berada di peringkat kesepuluh Serie A.

Untuk saat ini, fokus Atalanta hanya tertuju pada pertandingan Kamis mendatang di Belanda. Kedua klub tidak memiliki banyak riwayat pertemuan karena Ajax dan Atalanta baru pernah berhadapan di kompetisi Eropa pada musim 2020/21. Klub Amsterdam itu meraih satu poin di Bergamo (2-2) setelah unggul cepat 2-0 pada babak pertama. Di Johan Cruijff ArenA, Ajax kemudian kalah 0-1. Kini ada kesempatan untuk membalasnya enam tahun kemudian. "Atalanta tidak takut kepada Ajax, tetapi mereka menghormatinya. Rasa hormat itu selalu ada. Di fase liga Conference League, ada enam pertandingan yang dijadwalkan, bukan delapan seperti di Liga Champions. Jadi, setiap kesalahan bisa berdampak besar pada posisi di klasemen," ujar Gennari mengenai apa yang dihadapi skuad Sarri.

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Ajax bukan lawan yang ditakuti

Kemenangan 5-2 atas FC Groningen pada Minggu menjadi persiapan yang baik bagi Ajax menjelang kedatangan Atalanta ke Amsterdam. Sebaliknya, tim Sarri kalah dari AC Milan, meskipun mereka bangkit dengan mencetak dua gol dalam setengah jam terakhir. Kendati demikian, Gennari enggan terlalu membesar-besarkan lima gol yang dicetak tim Míchel Sánchez di wilayah utara tersebut. "Ajax masih merupakan nama besar di sini. Namun, melihat situasi saat ini, tampaknya ini bukan periode terbaik dalam sejarah klub," ujar jurnalis yang mengikuti perkembangan klub itu. Ia melihat peluang bagi Atalanta, yang akan memulai pertandingan keduanya di Conference League pada Kamis pukul 21.00.