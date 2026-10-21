Ajax mendapat kesempatan cepat untuk bangkit di fase liga Conference League setelah kekalahan memalukan 2-1 dari Hajduk Split Kamis lalu. Atalanta akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA pekan ini. Apa yang bisa diantisipasi klub Amsterdam itu dari lawan asal Italia yang belum lama ini berjaya di Eropa? Voetbalzone membahasnya bersama jurnalis Fabio Gennari, yang mengikuti perkembangan calon lawan Ajax itu dari dekat, antara lain untuk Prima Bergamo.

Berbicara tentang Atalanta, nama Gian Piero Gasperini yang legendaris segera terlintas. Pelatih AS Roma saat ini, yang berusia 68 tahun, memimpin klub asal Bergamo itu dari 2016 hingga 2025 dan membawa klub yang sebelumnya tidak diunggulkan tersebut ke papan atas Serie A serta Eropa. Bersama Marten de Roon dan rekan-rekannya, Atalanta untuk pertama kalinya dalam sejarah klub meraih tiket Liga Champions. Kesuksesan pertama di Eropa menyusul pada Mei 2024, ketika mereka menjuarai Liga Europa dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 secara meyakinkan pada final di Stadion Aviva, Dublin.

Kepergian sosok ikonik klub

Tak lama setelah kejayaan di Eropa itu, Gasperini memutuskan meninggalkan Atalanta. Manajemen klub memilih Ivan Juric sebagai penggantinya, tetapi keputusan itu tidak membuahkan hasil. Pelatih asal Kroasia yang sebelumnya dipecat AS Roma dan Southampton tersebut juga diberhentikan dari Stadio Atleti Azzurri d'Italia setelah hanya beberapa bulan. Atalanta merosot ke papan tengah Serie A, sementara Juric terlibat perselisihan dengan pemain bintang Ademola Lookman saat pertandingan Liga Champions melawan Olympique Marseille. Keduanya bahkan harus dipisahkan dalam insiden yang menghasilkan pemandangan tidak sedap. Tak lama kemudian, dewan klub memecat Juric.

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Atalanta bergerak cepat dan menunjuk Raffaele Palladino yang relatif muda sebagai pelatih baru. Pelatih asal Italia itu membawa La Dea ke posisi keenam Serie A, yang menghasilkan tiket Conference League. Di Coppa Italia, langkah mereka terhenti di semifinal, sedangkan di Liga Champions, Bayern München terlalu tangguh dalam dua leg babak 16 besar (1-6 dan 4-1). Atalanta menekan dengan intensitas tinggi dan bermain penuh risiko dalam laga kandang, yang akhirnya harus mereka bayar mahal. Meski demikian, Palladino tidak menyesali pendekatan menyerangnya. "Jika kami harus memainkan pertandingan itu lagi, saya akan bermain dengan cara yang persis sama. Berkat cara bermain ini, kami mencapai semifinal Coppa Italia dan bersaing dengan baik di liga."

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Palladino tidak mendapat musim kedua di Bergamo karena Atalanta memilih Maurizio Sarri (67) yang sarat pengalaman pada musim panas lalu. Ia telah membuktikan kemampuannya antara lain bersama Lazio, Juventus, Chelsea, dan Napoli. Pada Minggu, Atalanta kalah 3-2 saat bertandang ke markas AC Milan, tetapi menurut Gennari, hasil itu tidak menceritakan seluruh keadaan. "Atalanta saat ini sedang dalam performa bagus. Meski beberapa pemain penting absen, tiga pertandingan terakhir mereka mengesankan. Sembilan gol, satu bola membentur tiang, dan begitu banyak peluang tercipta sehingga mereka dengan mudah bisa mencetak total dua belas atau tiga belas gol. Masih ada beberapa hal di lini pertahanan yang perlu diperbaiki, tetapi mereka berada di jalur yang benar. Namun, itu masih akan membutuhkan waktu," tegas jurnalis yang mengikuti Atalanta tersebut.

Pernah bermain di PSV

Atalanta merupakan tim dengan kemampuan mencetak gol yang mumpuni. Salah satu sumber gol mereka adalah Gianluca Scamacca, yang cukup dikenal di Belanda. Penyerang berusia 27 tahun dengan tinggi 1,95 meter itu memulai langkah pertamanya dalam sepakbola profesional di PSV beberapa tahun lalu. Setelah berpindah-pindah klub di Serie A dan Liga Primer, serta menjalani masa peminjaman singkat di PEC Zwolle, penyerang bertubuh jangkung itu tiba di Bergamo pada 2023 sebagai calon pengganti Rasmus Højlund yang dijual ke Manchester United. Gennari terkesan dengan mantan pemain PSV tersebut. "Scamacca baru-baru ini mencetak gol untuk tim nasional Italia di Nations League, kemudian mencetak gol melawan Pafos di Conference League, dan masih bisa mencetak jauh lebih banyak gol. Meski penampilannya tidak selalu konsisten, Scamacca adalah pemain yang sangat penting, yang terus berkembang dan menjadi jauh lebih matang. Ketika berada dalam performa bagus, Scamacca adalah pemain penentu."

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Scamacca mencetak gol sesaat sebelum turun minum melawan Pafos pada Kamis lalu. Lawan asal Siprus itu akhirnya dikalahkan 3-1 di kandang. Itu merupakan awal yang bagus di Conference League, sementara di Serie A Atalanta untuk sementara berada di papan tengah setelah kekalahan di San Siro. Namun, musim masih panjang, seperti yang juga disadari Gennari. "Lolos ke kompetisi Eropa dan berusaha melangkah sejauh mungkin di Conference League. Itulah dua target musim ini yang saat ini paling ada di benak para pendukung Atalanta. Untuk tahun ini, tujuan utama klub adalah memastikan proyek teknis yang baru dimulai dengan baik. Hasilnya nanti akan mengikuti dengan sendirinya," ujarnya. Dengan demikian, manajemen Atalanta tidak hanya melihat hasil jangka pendek.

Sarri, yang sudah kenyang pengalaman di sepakbola Italia, bertugas membawa Atalanta ke situasi yang lebih tenang di lapangan setelah periode penuh gejolak. Namun, melupakan tahun-tahun berat di bawah Gasperini di Bergamo dan sekitarnya merupakan tugas yang amat sulit. "Hidup terus berjalan," keluh Gennari saat situasi terkini calon lawan Ajax itu dibahas. "Gasperini memilih pergi meskipun manajemen Atalanta menawarinya kontrak yang menggiurkan. Di Bergamo, mereka memulai lagi dari nol tahun ini, dan itu akan membutuhkan waktu. Namun, keyakinan itu ada," kata pengamat sepakbola Italia tersebut, yang optimistis menatap masa depan klub yang saat ini berada di posisi kesepuluh Serie A.

Untuk saat ini, fokus Atalanta hanya tertuju pada pertandingan Kamis mendatang di Belanda. Kedua klub tidak memiliki riwayat pertemuan yang panjang karena Ajax dan Atalanta baru bertemu di kompetisi Eropa pada musim 2020/21. Klub Amsterdam itu meraih satu poin di Bergamo (2-2), setelah sempat unggul cepat 2-0 pada babak pertama. Di Johan Cruijff ArenA, mereka kemudian kalah 0-1. Kini ada kesempatan untuk membalas kekalahan itu enam tahun kemudian. "Atalanta tidak takut kepada Ajax, tetapi mereka menghormatinya. Rasa hormat itu selalu ada. Di fase liga Conference League, ada enam pertandingan yang dijadwalkan, bukan delapan seperti di Liga Champions. Jadi, setiap kesalahan bisa berdampak besar pada posisi di klasemen," ujar Gennari terkait tim asuhan Sarri.

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Ajax bukan lawan yang ditakuti

Ajax menjalani persiapan akhir yang bagus menjelang kedatangan Atalanta ke Amsterdam dengan kemenangan 5-2 atas FC Groningen pada Minggu. Sebaliknya, tim Sarri menelan kekalahan dari AC Milan, meskipun bangkit dengan kuat pada setengah jam terakhir dan mencetak dua gol. Kendati demikian, Gennari menolak memberi arti terlalu besar pada lima gol yang dicetak tim Míchel Sánchez di wilayah utara. "Ajax masih merupakan nama besar di sini. Namun, melihat situasi saat ini, tampaknya ini bukan periode terbaik dalam sejarah klub," kata pengamat klub tersebut, yang melihat peluang bagi Atalanta. Laga kedua mereka di Conference League akan dimulai Kamis pukul 21.00.