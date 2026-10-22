Ajax Masih Jadi Nama Besar di Italia: "Namun, Tidak Ada Rasa Takut di Sini"

Ajax mendapat kesempatan cepat untuk menebus kekalahan memalukan 2-1 dari Hajduk Split pada Kamis lalu di fase liga Conference League. Pekan ini, Atalanta akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA. Apa yang bisa diharapkan klub asal Amsterdam itu dari lawan asal Italia yang belum lama ini berjaya di Eropa? Voetbalzone membahasnya bersama jurnalis Fabio Gennari, yang mengikuti perkembangan calon lawan Ajax itu secara dekat, antara lain untuk Prima Bergamo.

Nama Atalanta tak bisa dilepaskan dari sosok legendaris Gian Piero Gasperini. Pelatih AS Roma saat ini, yang berusia 68 tahun, memimpin klub asal Bergamo itu dari 2016 hingga 2025 dan membawa klub yang sebelumnya tidak diunggulkan tersebut ke papan atas Serie A serta Eropa. Dengan Marten de Roon sebagai salah satu pemainnya, Atalanta untuk pertama kalinya dalam sejarah klub berhasil meraih tiket Liga Champions. Kesuksesan pertama di Eropa datang pada Mei 2024, ketika mereka menjuarai Liga Europa dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 0-3 secara meyakinkan pada laga final di Stadion Aviva, Dublin.

Kepergian ikon klub

Tak lama setelah keberhasilan di Eropa itu, Gasperini memutuskan meninggalkan Atalanta. Petinggi klub memilih Ivan Juric sebagai penggantinya, tetapi keputusan itu tidak membuahkan hasil. Pelatih asal Kroasia yang sebelumnya dipecat AS Roma dan Southampton itu juga diberhentikan di Stadio Atleti Azzurri d'Italia setelah hanya beberapa bulan. Atalanta merosot ke papan tengah Serie A. Juric pun bersitegang dengan pemain bintang Ademola Lookman dalam pertandingan Liga Champions melawan Olympique Marseille. Keduanya bahkan harus dipisahkan, dan insiden itu menghasilkan pemandangan yang tidak mengenakkan. Tak lama kemudian, jajaran direksi memberhentikan Juric.

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Atalanta bergerak cepat dan menunjuk Raffaele Palladino, yang relatif muda, sebagai pelatih baru. Pelatih asal Italia itu membawa La Dea ke peringkat keenam Serie A, yang menghasilkan tiket Conference League. Di Coppa Italia, langkah mereka terhenti di semifinal, sedangkan di Liga Champions, Bayern München terlalu tangguh dalam dua leg babak 16 besar (1-6 dan 4-1). Atalanta menekan dengan intensitas tinggi dan bermain penuh risiko dalam laga kandang, yang akhirnya harus dibayar mahal. Meski begitu, Palladino tidak menyesali gaya bermain menyerang tersebut. "Jika kami harus memainkan pertandingan itu lagi, saya akan bermain dengan cara yang persis sama. Berkat cara bermain ini, kami mencapai semifinal Coppa Italia dan tampil baik di liga."

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Palladino tidak menjalani musim kedua di Bergamo karena Atalanta pada musim panas lalu memilih Maurizio Sarri (67), pelatih berpengalaman yang telah membuktikan kemampuannya di antaranya bersama Lazio, Juventus, Chelsea, dan Napoli. Pada Minggu, Atalanta kalah 3-2 saat bertandang ke markas AC Milan, tetapi menurut Gennari, skor itu tidak menceritakan keseluruhan jalannya pertandingan. "Atalanta saat ini sedang dalam performa bagus. Meski beberapa pemain penting absen, tiga pertandingan terakhir mereka mengesankan. Sembilan gol, satu tembakan membentur tiang, dan begitu banyak peluang tercipta sehingga mereka dengan mudah bisa mencetak total dua belas atau tiga belas gol. Masih ada beberapa hal di lini pertahanan yang perlu diperbaiki, tetapi mereka berada di jalur yang benar. Meski demikian, itu masih akan membutuhkan waktu," tegas jurnalis yang mengikuti Atalanta tersebut.

Pernah membela PSV

Atalanta merupakan tim dengan kemampuan mencetak gol yang mumpuni. Salah satu penyumbang golnya adalah Gianluca Scamacca, yang cukup dikenal di Belanda. Penyerang berusia 27 tahun dengan tinggi 1,95 meter itu memulai karier profesionalnya di PSV beberapa tahun lalu. Setelah berpindah-pindah klub di Serie A dan Premier League, serta menjalani masa peminjaman singkat di PEC Zwolle, penyerang jangkung itu tiba di Bergamo pada 2023 sebagai calon pengganti Rasmus Højlund yang dijual ke Manchester United. Gennari terkesan dengan mantan pemain PSV tersebut. "Scamacca baru-baru ini mencetak gol untuk tim nasional Italia di Nations League, kemudian mencetak gol melawan Pafos di Conference League, dan sebenarnya bisa mencetak jauh lebih banyak gol lagi. Meski penampilannya tidak selalu konsisten, Scamacca adalah pemain yang sangat penting. Seiring waktu, ia berkembang dan menjadi jauh lebih matang. Ketika sedang dalam performa bagus, Scamacca adalah pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan."

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Scamacca mencetak gol sesaat sebelum turun minum melawan Pafos pada Kamis lalu. Lawan asal Siprus itu akhirnya dikalahkan 3-1 di kandang. Itu menjadi awal yang kuat di Conference League, sementara setelah kekalahan di San Siro, Atalanta untuk sementara berada di papan tengah Serie A. Namun, musim masih panjang, seperti yang disadari Gennari. "Lolos ke kompetisi Eropa dan berusaha melaju sejauh mungkin di Conference League. Itulah dua target musim ini yang saat ini paling ada dalam benak para pendukung Atalanta. Untuk tahun ini, tujuan utama klub adalah memastikan proyek teknis yang baru dimulai dengan baik. Hasilnya nanti akan datang dengan sendirinya." Dengan demikian, manajemen Atalanta tidak hanya memandang hasil jangka pendek.

Sarri, yang sudah kenyang pengalaman di sepakbola Italia, bertugas membawa Atalanta ke kondisi yang lebih stabil di lapangan setelah periode yang penuh gejolak. Namun, melupakan tahun-tahun intens di bawah Gasperini di Bergamo dan sekitarnya bukanlah tugas mudah. "Hidup terus berjalan," keluh Gennari ketika situasi terkini calon lawan Ajax itu dibahas. "Gasperini memilih pergi, meskipun jajaran direksi Atalanta menawarinya kontrak yang menggiurkan. Di Bergamo, mereka kembali memulai dari nol tahun ini, dan itu akan membutuhkan waktu. Namun, kepercayaan tetap ada," ujar pengamat sepakbola Italia itu dengan optimisme mengenai masa depan tim yang kini menempati peringkat kesepuluh Serie A.

Untuk saat ini, perhatian Atalanta hanya tertuju pada pertandingan Kamis mendatang di Belanda. Kedua klub tidak memiliki banyak riwayat pertemuan karena Ajax dan Atalanta baru pernah berhadapan di kompetisi Eropa pada musim 2020/21. Ajax membawa pulang satu poin dari Bergamo (2-2) setelah sempat unggul cepat 0-2 pada babak pertama. Di Johan Cruijff ArenA, mereka kemudian kalah 0-1. Kini ada kesempatan untuk membalasnya enam tahun kemudian. "Atalanta tidak takut kepada Ajax, tetapi mereka menghormatinya. Rasa hormat itu selalu ada. Di fase liga Conference League, ada enam pertandingan yang harus dimainkan, bukan delapan seperti di Liga Champions. Jadi, setiap kesalahan bisa berdampak mahal pada posisi di klasemen," kata Gennari mengenai pasukan Sarri.

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Ajax bukan lawan yang ditakuti

Kemenangan 2-5 atas FC Groningen pada Minggu menjadi persiapan akhir yang baik bagi Ajax sebelum kedatangan Atalanta ke Amsterdam. Sebaliknya, tim Sarri menelan kekalahan dari AC Milan, meski sempat bangkit dengan mencetak dua gol pada setengah jam terakhir. Kendati demikian, Gennari enggan terlalu memandang penting lima gol yang dicetak tim Míchel Sánchez di wilayah utara jauh. "Ajax masih merupakan nama besar di sini. Namun, melihat situasi saat ini, tampaknya ini bukan periode terbaik dalam sejarah klub," ujar jurnalis yang mengikuti klub tersebut. Ia melihat peluang bagi Atalanta, yang akan memulai pertandingan keduanya di Conference League pada Kamis pukul 21.00.