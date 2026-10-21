Ajax punya kesempatan cepat untuk menebus kekalahan memalukan 2-1 dari Hajduk Split pada Kamis lalu di fase liga Conference League. Atalanta akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA pekan ini. Apa yang bisa diharapkan klub Amsterdam itu dari lawan asal Italia yang belum lama ini berjaya di Eropa? Voetbalzone membahasnya bersama jurnalis Fabio Gennari, yang mengikuti perkembangan calon lawan Ajax itu secara dekat, antara lain untuk Prima Bergamo.

Membicarakan Atalanta hampir pasti berarti membicarakan Gian Piero Gasperini yang legendaris. Pelatih AS Roma saat ini, yang berusia 68 tahun, memimpin klub asal Bergamo itu dari 2016 hingga 2025 dan membawa klub yang sebelumnya tak diunggulkan tersebut ke papan atas Serie A dan Eropa. Bersama Marten de Roon dan rekan-rekannya, Atalanta untuk pertama kalinya dalam sejarah klub meraih tiket ke Liga Champions. Kesuksesan pertama di Eropa datang pada Mei 2024, ketika mereka menjuarai Liga Europa dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 secara meyakinkan di final yang berlangsung di Stadion Aviva, Dublin.

Kepergian sosok ikonis klub

Tak lama setelah kesuksesan di Eropa itu, Gasperini memutuskan meninggalkan Atalanta. Manajemen klub memilih Ivan Juric sebagai penggantinya, tetapi keputusan itu tidak membuahkan hasil. Pelatih asal Kroasia yang sebelumnya dipecat AS Roma dan Southampton itu juga diberhentikan dari Stadio Atleti Azzurri d'Italia setelah hanya beberapa bulan. Atalanta merosot ke papan tengah Serie A, sementara Juric terlibat perselisihan dengan pemain bintang Ademola Lookman dalam laga Liga Champions melawan Olympique Marseille. Keduanya bahkan harus dipisahkan, menghasilkan pemandangan yang tidak mengenakkan. Tak lama kemudian, manajemen memecat Juric.

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Atalanta bergerak cepat dan menunjuk Raffaele Palladino yang relatif muda sebagai pelatih baru. Pelatih asal Italia itu membawa La Dea finis di posisi keenam Serie A dan meraih tiket ke Conference League. Di Coppa Italia, langkah mereka terhenti di semifinal, sedangkan di Liga Champions, Bayern München terlalu kuat dalam dua leg babak 16 besar (1-6 dan 4-1). Atalanta menerapkan tekanan tinggi dan bermain dengan risiko besar dalam laga kandang, yang akhirnya harus mereka bayar mahal. Meski demikian, Palladino tidak menyesali pendekatan menyerangnya. "Jika kami harus memainkan pertandingan itu lagi, saya akan bermain dengan cara yang sama persis. Berkat cara bermain ini, kami mencapai semifinal Coppa Italia dan tampil baik di liga."

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Palladino tidak mendapat kesempatan menjalani musim kedua di Bergamo karena Atalanta memilih Maurizio Sarri (67), pelatih berpengalaman yang pernah menangani antara lain Lazio, Juventus, Chelsea, dan Napoli, pada musim panas lalu. Mereka kalah 3-2 saat bertandang ke markas AC Milan pada Minggu, tetapi menurut Gennari, hasil itu tidak menceritakan keseluruhan pertandingan. "Atalanta saat ini berada dalam performa bagus. Meski beberapa pemain penting absen, tiga pertandingan terakhir mereka mengesankan. Sembilan gol, satu bola membentur tiang, dan begitu banyak peluang tercipta sehingga mereka bisa saja dengan mudah mencetak total dua belas atau tiga belas gol. Masih ada beberapa hal di lini pertahanan yang perlu diperbaiki, tetapi mereka berada di jalur yang tepat. Namun, itu masih akan membutuhkan waktu," tegas jurnalis yang mengikuti Atalanta tersebut.

Pernah bermain di PSV

Atalanta merupakan tim dengan kemampuan mencetak gol yang patut diperhitungkan. Salah satu pencetak golnya adalah Gianluca Scamacca, yang cukup dikenal di Belanda. Penyerang berusia 27 tahun dengan tinggi 1,95 meter itu memulai karier sepak bola profesionalnya di PSV beberapa tahun lalu. Setelah berpindah-pindah klub di Serie A dan Liga Primer, serta sempat dipinjamkan ke PEC Zwolle, penyerang jangkung itu tiba di Bergamo pada 2023 sebagai calon pengganti Rasmus Højlund, yang dijual ke Manchester United. Gennari terkesan dengan mantan pemain PSV tersebut. "Scamacca baru-baru ini mencetak gol untuk tim nasional Italia di Nations League, lalu juga mencetak gol melawan Pafos di Conference League, dan sebenarnya bisa mencetak jauh lebih banyak gol. Meski penampilannya tidak selalu konsisten, Scamacca adalah pemain yang sangat penting. Ia berkembang seiring waktu dan menjadi jauh lebih matang. Ketika sedang dalam performa bagus, Scamacca adalah pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan."

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Scamacca mencetak gol sesaat sebelum turun minum melawan Pafos pada Kamis lalu. Lawan asal Siprus itu akhirnya dikalahkan 3-1 di kandang Atalanta. Itu menjadi awal yang kuat di Conference League, sementara di Serie A, Atalanta untuk sementara berada di papan tengah setelah kekalahan di San Siro. Namun, musim masih panjang, seperti disadari Gennari. "Lolos ke kompetisi Eropa dan berusaha melaju sejauh mungkin di Conference League. Itulah dua target musim ini yang saat ini paling menjadi perhatian para pendukung Atalanta. Untuk tahun ini, tujuan utama klub adalah memastikan proyek teknis yang baru dimulai dengan baik. Hasilnya kemudian akan mengikuti dengan sendirinya." Menurut Gennari, manajemen Atalanta tidak hanya memikirkan hasil jangka pendek.

Sarri, yang sudah kenyang pengalaman di sepak bola Italia, bertugas membawa Atalanta ke kondisi yang lebih stabil di lapangan setelah periode penuh gejolak. Namun, bukan tugas ringan untuk membuat masa-masa berat di bawah Gasperini terlupakan di Bergamo dan sekitarnya. "Hidup terus berjalan," keluh Gennari ketika situasi terkini calon lawan Ajax itu dibahas. "Gasperini memilih pergi meskipun manajemen Atalanta menawarinya kontrak yang menggiurkan. Di Bergamo, mereka memulai lagi dari nol tahun ini, dan itu akan membutuhkan waktu. Namun, keyakinan itu ada," kata pengamat sepak bola Italia tersebut dengan optimistis mengenai masa depan tim yang saat ini menempati peringkat kesepuluh Serie A.

Untuk saat ini, fokus Atalanta hanya tertuju pada pertandingan Kamis mendatang di Belanda. Kedua klub tidak memiliki banyak riwayat pertemuan karena Ajax dan Atalanta baru pernah bertemu di kompetisi Eropa pada musim 2020/21. Ajax meraih satu poin di Bergamo (2-2) setelah unggul cepat 2-0 pada babak pertama. Di Johan Cruijff ArenA, mereka kemudian kalah 0-1. Kini ada kesempatan untuk membalasnya enam tahun kemudian. "Atalanta tidak takut kepada Ajax, tetapi mereka menghormatinya. Rasa hormat itu selalu ada. Di fase liga Conference League, ada enam pertandingan yang harus dimainkan, bukan delapan seperti di Liga Champions. Karena itu, setiap kesalahan bisa berdampak besar pada posisi di klasemen," ujar Gennari sebagai pesan bagi anak asuh Sarri.

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Ajax bukan lawan yang ditakuti

Kemenangan 5-2 atas FC Groningen pada Minggu menjadi persiapan terakhir yang baik bagi Ajax sebelum menyambut Atalanta di Amsterdam. Sebaliknya, tim asuhan Sarri kalah dari AC Milan, meski bangkit dengan mencetak dua gol dalam setengah jam terakhir. Kendati demikian, Gennari enggan terlalu membesar-besarkan keberhasilan tim asuhan Míchel Sánchez mencetak lima gol di wilayah utara. "Ajax masih merupakan nama besar di sini. Namun, melihat situasi saat ini, tampaknya ini bukan periode terbaik dalam sejarah klub," kata jurnalis yang mengikuti perkembangan Atalanta itu. Ia melihat peluang bagi Atalanta, yang akan memulai pertandingan keduanya di Conference League pada Kamis pukul 21.00.