Ajax mendapat kesempatan cepat untuk menebus kekalahan memalukan 2-1 dari Hajduk Split pada Kamis lalu di fase liga Conference League. Pekan ini, Atalanta akan bertandang ke Johan Cruijff ArenA. Apa yang bisa diharapkan klub Amsterdam itu dari lawan asal Italia yang belum lama ini berjaya di Eropa? Voetbalzone membahasnya bersama jurnalis Fabio Gennari, yang mengikuti perkembangan calon lawan Ajax itu dari dekat, antara lain untuk Prima Bergamo.

Nama Atalanta sulit dipisahkan dari sosok legendaris Gian Piero Gasperini. Pelatih AS Roma saat ini, yang berusia 68 tahun, memimpin klub asal Bergamo itu dari 2016 hingga 2025 dan membawa mereka ke jajaran teratas Serie A serta Eropa. Bersama pemain seperti Marten de Roon, Atalanta meraih tiket Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Kesuksesan pertama di Eropa datang pada Mei 2024, ketika mereka menjuarai Liga Europa dengan mengalahkan Bayer Leverkusen 3-0 secara meyakinkan pada laga final di Stadion Aviva, Dublin.

Kepergian ikon klub

Tak lama setelah kejayaan di Eropa itu, Gasperini memutuskan meninggalkan Atalanta. Manajemen klub menunjuk Ivan Juric sebagai penggantinya, tetapi pilihan itu tidak membuahkan hasil. Pelatih asal Kroasia yang sebelumnya dipecat AS Roma dan Southampton itu juga diberhentikan di Stadio Atleti Azzurri d'Italia setelah hanya beberapa bulan. Atalanta merosot ke papan tengah Serie A. Juric pun terlibat perselisihan dengan pemain bintang Ademola Lookman dalam pertandingan Liga Champions melawan Olympique Marseille. Keduanya bahkan harus dipisahkan, dan kejadian itu menghasilkan pemandangan yang tidak menyenangkan. Tak lama kemudian, manajemen memecat Juric.

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Atalanta bergerak cepat dan memperkenalkan Raffaele Palladino, pelatih yang relatif muda, sebagai penanggung jawab baru urusan teknis. Pelatih asal Italia itu membawa La Dea ke posisi keenam Serie A, yang menghasilkan tiket Conference League. Di Coppa Italia, langkah mereka terhenti di semifinal, sementara di Liga Champions, Bayern München terlalu tangguh dalam dua laga babak 16 besar (1-6 dan 4-1). Atalanta menekan dengan intensitas tinggi dan bermain penuh risiko dalam laga kandang tersebut, yang akhirnya harus mereka bayar mahal. Meski begitu, Palladino tidak menyesali gaya bermain menyerang itu. "Jika kami harus memainkan pertandingan itu lagi, saya akan bermain dengan cara yang persis sama. Berkat cara bermain inilah kami mencapai semifinal Coppa Italia dan tampil baik di liga."

Pertandingan berikutnya AJX Conference League 15.00 ATA

Palladino tidak menjalani musim kedua di Bergamo karena Atalanta memilih Maurizio Sarri (67), pelatih sarat pengalaman yang pernah menangani antara lain Lazio, Juventus, Chelsea, dan Napoli, pada musim panas lalu. Pada Minggu, Atalanta kalah 3-2 saat bertandang ke markas AC Milan, tetapi menurut Gennari, hasil itu tidak menceritakan keseluruhan kisah. "Atalanta saat ini sedang dalam performa bagus. Meski beberapa pemain penting absen, penampilan mereka dalam tiga pertandingan terakhir mengesankan. Sembilan gol, satu bola membentur tiang, dan begitu banyak peluang tercipta sehingga mereka bisa saja mencetak total dua belas atau tiga belas gol. Masih ada beberapa hal di lini pertahanan yang perlu dibenahi, tetapi mereka berada di jalur yang tepat. Meski demikian, proses itu masih akan membutuhkan waktu," tegas jurnalis yang mengikuti Atalanta itu.

Masa lalu bersama PSV

Atalanta merupakan tim yang punya kemampuan mencetak gol. Salah satu sumber golnya adalah Gianluca Scamacca, sosok yang cukup dikenal di Belanda. Penyerang berusia 27 tahun dengan tinggi 1,95 meter itu memulai langkah pertamanya dalam sepak bola profesional bersama PSV beberapa tahun lalu. Setelah bermain untuk sejumlah klub di Serie A dan Liga Primer, serta sempat dipinjamkan sebentar ke PEC Zwolle, striker jangkung itu tiba di Bergamo pada 2023 sebagai calon pengganti Rasmus Højlund, yang dijual ke Manchester United. Gennari terkesan dengan mantan pemain PSV tersebut. "Scamacca baru-baru ini mencetak gol untuk tim nasional Italia di Nations League, kemudian mencetak gol melawan Pafos di Conference League, dan sebenarnya bisa mencetak jauh lebih banyak gol. Meski penampilannya tidak selalu konsisten, Scamacca adalah pemain yang sangat penting. Ia terus berkembang seiring waktu dan menjadi jauh lebih matang. Saat berada dalam performa bagus, Scamacca adalah pemain yang bisa menjadi penentu."

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Scamacca mencetak gol sesaat sebelum turun minum pada Kamis lalu saat menghadapi Pafos, lawan asal Siprus yang akhirnya dikalahkan 3-1 di kandang. Itu menjadi awal yang kuat di Conference League, sementara di Serie A, Atalanta untuk sementara berada di papan tengah setelah kalah di San Siro. Namun, musim masih panjang, seperti diketahui Gennari. "Lolos ke kompetisi Eropa dan berusaha melaju sejauh mungkin di Conference League. Itulah dua target musim ini yang paling memenuhi pikiran para pendukung Atalanta saat ini. Sasaran utama klub untuk tahun ini adalah memastikan proyek teknis yang baru mengawali perjalanannya dengan baik. Hasilnya akan datang dengan sendirinya," ujar Gennari. Dengan demikian, manajemen Atalanta tidak hanya memandang hasil jangka pendek.

Sarri, yang sudah sangat berpengalaman di sepak bola Italia, bertugas membawa Atalanta ke situasi yang lebih tenang dari sisi olahraga setelah periode penuh gejolak. Namun, melupakan tahun-tahun penuh tekanan di bawah Gasperini di Bergamo dan sekitarnya bukanlah tugas mudah. "Hidup terus berjalan," keluh Gennari ketika situasi terkini calon lawan Ajax itu dibahas. "Gasperini memilih pergi, meskipun manajemen Atalanta menawarinya kontrak yang menggiurkan. Di Bergamo, mereka memulai lagi dari nol tahun ini, dan itu akan membutuhkan waktu. Namun, keyakinan tetap ada," kata pengamat sepak bola Italia itu, yang tetap optimistis menatap masa depan tim yang kini menempati peringkat kesepuluh Serie A.

Untuk saat ini, fokus Atalanta hanya tertuju pada pertandingan Kamis mendatang di Belanda. Kedua klub tidak memiliki sejarah pertemuan yang panjang karena Ajax dan Atalanta baru bertemu di kompetisi Eropa pada musim 2020/21. Klub Amsterdam itu membawa pulang satu poin dari Bergamo (2-2) setelah sempat unggul cepat 2-0 pada babak pertama. Di Johan Cruijff ArenA, mereka kemudian kalah 0-1. Kini ada kesempatan untuk membalasnya enam tahun kemudian. "Atalanta tidak takut kepada Ajax, tetapi menghormati mereka. Rasa hormat itu selalu ada. Di fase liga Conference League, ada enam pertandingan yang harus dimainkan, bukan delapan seperti di Liga Champions. Jadi, setiap kesalahan bisa berdampak mahal pada posisi di klasemen," ujar Gennari terkait tim asuhan Sarri.

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Ajax bukan lawan yang ditakuti

Ajax menjalani pemanasan yang baik menjelang kedatangan Atalanta ke Amsterdam dengan mengalahkan FC Groningen 5-2 pada Minggu. Sebaliknya, tim asuhan Sarri kalah dari AC Milan, meski sempat bangkit dengan mencetak dua gol dalam setengah jam terakhir. Meski demikian, Gennari enggan memberi bobot terlalu besar pada keberhasilan tim asuhan Míchel Sánchez mencetak lima gol di wilayah utara itu. "Ajax masih merupakan nama besar di sini. Namun, melihat situasi saat ini, tampaknya ini bukan periode terbaik dalam sejarah klub," kata jurnalis yang mengikuti perkembangan Atalanta itu. Ia melihat peluang bagi Atalanta, yang akan memulai pertandingan keduanya di Conference League pada Kamis pukul 21.00.