Ajax masih harus menunggu: Ipswich Town menyia-nyiakan peluang pertama untuk promosi dalam pertarungan promosi yang menegangkan

Selasa malam, ada pertandingan seru yang sangat dinanti di kasta kedua Inggris. Southampton dan Ipswich Town, dua tim yang berpeluang promosi, saling berhadapan di St. Mary's Stadium dan menyuguhkan pertandingan yang sangat menarik: 2-2. Dengan hasil ini, persaingan di Inggris tetap sangat menegangkan. Siapa yang akan merebut tiket promosi langsung kedua?

Ipswich, yang saat ini berada di peringkat kedua Championship, bisa secara tidak resmi promosi ke Premier League jika menang. Dalam situasi tersebut, mereka hanya bisa disalip oleh Millwall, yang memiliki selisih gol jauh lebih buruk.

Skenario itu juga menguntungkan bagi Ajax. Jika Ipswich promosi, status pinjaman Chuba Akpom akan berubah menjadi transfer permanen. Klub Inggris tersebut harus membayar lebih dari sembilan juta euro kepada klub Amsterdam.

Namun, tim tamu tidak berhasil menang. Bahkan, untuk waktu yang lama sepertinya The Saints akan membawa pulang kemenangan. Saat skor 1-1, mantan pemain Feyenoord Cyle Larin kembali mencetak gol untuk Southampton pada menit ke-80: 2-1. Dengan gol ini, ia telah mencetak gol kedelapan musim ini.

Dengan gol ini, pemain asal Kanada tersebut seolah-olah menjaga Southampton tetap dalam persaingan untuk promosi langsung. Namun, Ipswich, di mana Akpom masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan, masih menggagalkan rencana tersebut. Di menit-menit akhir, Jack Clarke berhasil mencetak gol penyeimbang: 2-2. Dengan gol ini, peluang promosi langsung bagi Southampton kini benar-benar sirna.

Namun, hasil imbang ini tetap membuat persaingan di Championship sangat menegangkan. Ipswich saat ini mengoleksi 81 poin, Millwall 80 poin, dan Middlesbrough 79 poin. Pekan depan, putaran terakhir kompetisi akan digelar.

Ipswich akan menghadapi Queens Park Rangers, yang berada di peringkat ke-14, Millwall akan menghadapi Oxford United, dan Middlesbrough akan menghadapi Wrexham yang sulit, yang berada di peringkat keenam. Peringkat kedua akan langsung lolos ke Premier League, sementara peringkat ketiga hingga keenam akan masuk ke babak play-off.

Sebelumnya, Coventry City, yang dilatih oleh Frank Lampard, telah memastikan diri tetap bermain di Liga Premier. Timnya berhasil menjadi juara dengan selisih poin yang cukup jauh.