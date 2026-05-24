Ajax lolos ke babak kualifikasi Liga Konferensi setelah melalui adu penalti yang menegangkan

Ajax berhasil melaju ke babak kualifikasi kedua Conference League setelah mengalahkan FC Utrecht pada Minggu sore. Di final babak play-off, pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu dan bahkan adu penalti, namun pada akhirnya tim asal Amsterdam itu berhasil keluar sebagai pemenang. Maarten Paes menjadi pahlawan dengan menggagalkan dua tendangan penalti.

Di Ajax, Kasper Dolberg kembali menjadi ujung tombak serangan. Pelatih Óscar García memilih untuk tidak memainkan Wout Weghorst maupun Sean Steur. “Kami tidak bisa mengambil risiko di babak pertama,” kata pelatih asal Spanyol itu kepada ESPN mengenai kondisi kebugaran kedua pemain tersebut. Di pihak Utrecht, Siebe Horemans menggantikan Alonzo Engwanda yang cedera.

Pertandingan belum genap dua menit, Ajax sudah lolos dari bahaya. Jorthy Mokio menghalau tembakan Horemans dari garis gawang, lalu Mike van der Hoorn menyundul bola melebar tanpa gangguan. Sebuah tendangan bebas jarak jauh dari Steven Berghuis menjadi balasannya, namun juga melenceng.

Selain itu, babak pertama sama sekali tidak layak untuk dibicarakan. Kedua tim hampir tidak menciptakan peluang, dan frustrasi, terutama terhadap wasit Allard Lindhout, mendominasi. Namun, setelah istirahat, Ajax tampak terbangun.

Dalam sekejap, Aaron Bouwman nyaris mencetak gol pembuka. Sundulannya berhasil ditepis dengan gemilang oleh Vasilios Barkas, dan Mokio kehilangan bola rebound akibat sentuhan sial dari Youri Regeer. Tak lama kemudian, peluang lain nyaris terwujud: Mokio melepaskan tendangan terukur yang menghantam bagian bawah mistar gawang.

Itu langsung menjadi aksi terakhir pemain kidal tersebut, karena ia harus keluar lapangan karena cedera pada menit ke-53. Gol untuk Amsterdam juga terasa akan tercipta setelah itu, dengan peluang besar bagi Regeer, Steur, dan Berghuis, namun Utrecht tetap bertahan.

Tekanan Ajax terus berlanjut hingga jeda minum di pertengahan babak kedua. Setelah itu, Utrecht mulai sedikit lebih berani keluar dari area pertahanan mereka, sementara tim asal Amsterdam itu justru semakin tertekan. Haller sempat menciptakan ancaman, namun tidak ada gol yang tercipta. Akibatnya, pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu.

Di babak tambahan, Ajax tidak butuh waktu lama untuk membuat perbedaan. Dari tendangan bebas, bola jatuh di depan kaki Davy Klaassen, yang tanpa ragu langsung menendang bola dengan kaki kiri dan mencetak gol dengan indah. Ajax tampak akan menang, tetapi langsung mendapat pukulan telak setelah jeda babak tambahan.

Mike van der Hoorn masuk sebagai penyerang tambahan dan hal itu langsung berdampak. Bola pantul disambar dengan indah oleh Zechiël: 1-1. Jadi, adu penalti harus menentukan pemenangnya. Ajax melakukannya dengan lebih baik, dengan kiper Paes sebagai pahlawan mutlak.