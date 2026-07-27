Ajax meminjamkan Julian Rijkhoff ke FC Andorra untuk satu musim, demikian dikonfirmasi klub Amsterdam itu melalui kanal resmi mereka. Striker berusia 21 tahun itu langsung bergabung dengan klub Segunda División Spanyol tersebut, tempat ia akan bermain hingga musim panas 2027. Dalam perjanjian peminjaman itu juga disertakan opsi pembelian.

Menariknya, Ajax lebih dulu memperpanjang kontrak Rijkhoff selama satu tahun sebelum meminjamkannya. Kontraknya kini berlaku hingga 30 Juni 2028, dengan opsi untuk satu musim tambahan. Dengan demikian, klub Amsterdam itu mencegah sang striker pergi secara gratis setelah masa peminjamannya berakhir dan memberi FC Andorra kesempatan untuk merekrutnya secara permanen.

Rijkhoff kembali ke Ajax pada musim dingin 2024, setelah klub Amsterdam itu memulangkannya dari Borussia Dortmund dengan nilai sekitar 1,4 juta euro. Sebelumnya, penyerang tersebut memang sempat menimba ilmu di akademi Ajax di Amsterdam, tetapi pada 2021 ia memilih pindah ke klub raksasa Jerman itu.

Periode baru Rijkhoff di Ajax pada akhirnya berujung mengecewakan. Debut resminya di tim utama terjadi pada 15 Februari 2024 dalam laga kandang melawan FK Bodø/Glimt di Conference League. Pada akhirnya, ia hanya mencatatkan sebelas penampilan resmi bersama tim utama Ajax.

Musim lalu, striker itu sudah menambah pengalaman saat menjalani masa peminjaman di Almere City FC, dengan mencatatkan 19 gol dan 4 assist dalam 44 penampilan.