'Ajax khawatir bahwa setelah Steur, talenta unggulan berikutnya juga akan hengkang'

Ajax khawatir bahwa setelah kepergian Sean Steur ke Newcastle United, Rayane Bounida juga akan meninggalkan klub. Hal itu diungkapkan oleh Hugo Borst di De Oranjezomer.

Seperti diketahui, Steur menginginkan jaminan waktu bermain di tim utama Ajax, namun pelatih Míchel dan direktur teknis Jordi Cruijff tidak dapat memberikannya. Atas dasar itu, pemain berbakat berusia delapan belas tahun tersebut memutuskan untuk hengkang.

Borst tidak menutup kemungkinan bahwa pemain lain akan mengikuti jejak Steur. Menurut kolumnis AD tersebut, Cruijff saat ini lebih berfokus pada jangka pendek, dan hal itu dapat sangat menghambat perkembangan talenta muda.

“Ada seseorang yang mengirimi saya pesan melalui aplikasi dan dia pasti tahu. Dia berkata: ‘Jordi hanya ingin langsung menjadi juara bersama para pemain top dan karena itu anak muda itu, Sean Steur, juga pergi,’” Borst memulai ceritanya.

“Mereka juga takut Bounida akan hengkang,” lanjutnya. “Karena para pemain muda mungkin tidak akan mendapat kesempatan. Itu akan sangat disayangkan.”

Bounida bermain untuk Ajax sejak musim panas 2022, saat ia didatangkan dari Anderlecht. Dalam 29 pertandingan pertamanya bersama klub asal Amsterdam itu, pemain yang dikenal dengan kemampuan teknisnya ini mencetak 2 gol dan 9 assist.

Kontrak Bounida di Ajax berlaku hingga pertengahan 2028. Klub dengan rekor gelar juara terbanyak di Belanda ini ingin memperbarui kontraknya.