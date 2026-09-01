Ajax kembali mendatangkan satu lagi pemain sayap kiri selain Adingra: tes medis sudah dijadwalkan

Ajax serius mengupayakan kedatangan Leo Salazar Hinojosa, demikian dilaporkan Mike Verweij mewakili De Telegraaf. Klub Amsterdam itu ingin memboyong winger kiri berusia sembilan belas tahun milik Espanyol B ke Belanda, pada tahap awal untuk Jong Ajax.

Salazar harus diberi waktu di Jong Ajax untuk terus berkembang dan pada akhirnya melangkah ke tim utama. Sumber-sumber di Spanyol melaporkan kepada De Telegraaf bahwa Ajax sedang mengupayakan transfer pinjaman untuk penyerang muda itu, sebuah konstruksi yang disukai direktur teknik Jordi Cruijff.

Dengan demikian, klub Amsterdam itu tidak hanya ingin memperbesar opsi mereka di sisi kiri dalam jangka pendek, tetapi juga untuk masa depan. Salazar secara jelas dipandang sebagai talenta untuk jangka panjang, sementara Ajax pada saat yang sama juga sedang mengupayakan tambahan kekuatan yang bisa langsung bergabung dengan tim pertama.

Prioritas tertinggi saat ini memang terletak pada penyelesaian kedatangan Simon Adingra. Penyerang Sunderland berusia 24 tahun itu harus datang ke Amsterdam dengan status pinjaman dan dipandang di dalam skuad sebagai pengganti Mika Godts.

Menurut Verweij, Ajax akan mengeluarkan total 3,8 juta euro untuk gaji dan biaya pinjaman Adingra jika tercapai kesepakatan. Direktur teknik Jordi Cruijff juga berusaha memasukkan opsi pembelian senilai enam belas juta euro ke dalam kesepakatan tersebut, sebagaimana dilaporkan.

Untuk kedatangan Salazar, Ajax sementara itu sudah menyediakan ruang untuk tes medis, sehingga bisa bergerak cepat begitu klub-klub yang terlibat memberikan izin.

Ajax juga masih mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Thilo Kehrer dari AS Monaco secara jelas masuk radar sebagai bek tengah kanan berpengalaman, dan pembicaraan antara kedua klub mengenai kemungkinan peminjaman murni kini sedang berlangsung. Menurut Foot Mercato bahkan sudah ada kesepakatan mengenai hal itu antara Ajax dan Monaco.