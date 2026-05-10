Ajax kalah dari FC Utrecht di detik-detik terakhir dan tergelincir ke peringkat kelima yang menyebalkan

Ajax mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan pada Minggu dalam pekan ke-33 VriendenLoterij Eredivisie. Wout Weghorst sepertinya berhasil menyelamatkan satu poin bagi tim asal Amsterdam itu saat melawan FC Utrecht, namun sundulan akurat dari Mike van der Hoorn justru memberi tiga poin bagi tim tamu: 1-2. Ajax merosot ke posisi kelima yang sangat mengecewakan dan terancam harus mengikuti babak play-off. FC Utrecht yang berada di posisi ketujuh memastikan diri lolos ke babak play-off berkat kemenangan ini.

Di Ajax, Oscar Gloukh kembali mendapat tempat di starting line-up di belakang Kasper Dolberg, sementara Wout Weghorst yang baru pulih dari sakit memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di FC Utrecht, Sébastien Haller kembali ke starting line-up melawan mantan klubnya, sementara mantan pemain Ajax Mike van der Hoorn dan Dani de Wit juga tampil sejak awal.

Ajax memulai pertandingan dengan kuat dan sudah nyaris mencetak gol pembuka setelah dua menit. Steven Berghuis mengirimkan umpan indah ke arah Youri Regeer, namun kiper Vasilis Barkas keluar tepat waktu dari gawangnya untuk melakukan penyelamatan.

Tim tuan rumah kemudian mengendalikan permainan dan terus mengancam melalui Mika Godts dan Gloukh. Hal itu juga menghasilkan peluang-peluang besar: Dolberg nyaris mencetak gol setelah menerima umpan silang sempurna dari Anton Gaaei, sementara Gloukh melepaskan tembakan ke arah Barkas. FC Utrecht hampir tidak memberikan perlawanan berarti dalam 30 menit pertama, kecuali tendangan setengah voli dari Jesper Karlsson.

Peluang terbesar di babak pertama datang pada menit ke-35. Godts melepaskan tembakan keras yang membentur tiang gawang di belakang Barkas yang tak berdaya, dan bola pantulannya mendarat di kaki Regeer. Di hadapan penonton yang tak percaya, gelandang tersebut justru melepaskan tembakan dari jarak dekat yang melambung di atas gawang kosong, sehingga Ajax memasuki jeda istirahat tanpa keunggulan meskipun mendominasi permainan.

Setelah jeda, ketegangan di Johan Cruijff Arena semakin memuncak seiring berdatangannya hasil sementara dari lapangan lain. FC Twente unggul atas Sparta, sementara NEC tertinggal dari FC Groningen. Namun, Ajax nyaris tak mampu melancarkan serangan akhir, sehingga Garcia memasukkan Davy Klaassen dan Weghorst menggantikan Gloukh dan Dolberg.

Bahkan dengan pemain berpengalaman di lapangan, Ajax tetap kesulitan bermain. Haller masih menciptakan ancaman bagi FC Utrecht melalui bola pantul yang berhasil diblok tepat waktu, sementara Berghuis terlihat frustrasi akibat banyaknya umpan balik dari rekan-rekannya. Ketika Klaassen memutuskan untuk berbalik arah saat melakukan serangan balik yang menjanjikan, penonton merespons dengan siulan keras.

Saat Ajax terus kesulitan, FC Utrecht justru mencetak gol di menit-menit akhir. Zechiël melakukan sprint apik di sayap kiri dan mencapai garis akhir, lalu umpan silangnya yang rendah mendarat di tiang jauh. Di sana, Vesterlund berdiri bebas sepenuhnya untuk dengan mudah menyarangkan bola: 0-1.

Namun, FC Utrecht tidak bisa lama menikmati keunggulan tersebut. Dari tendangan sudut, kekacauan terjadi di kotak penalti, dan Weghorst dengan cerdik menyarangkan bola pada menit ke-83: 1-1. Ajax berusaha keras untuk meraih kemenangan, tetapi justru mendapat pukulan telak di masa tambahan waktu: Van der Hoorn mencetak gol melalui sundulan pada detik-detik terakhir dari tendangan sudut: 1-2.