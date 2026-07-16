Ajax ingin mencetak prestasi besar berikutnya di bursa transfer melalui kesepakatan senilai 10 juta euro

Ajax dan Club Brugge tengah bersaing sengit untuk merebut Noah Adedeji-Sternberg. Penyerang sayap berusia 21 tahun dari KRC Genk itu diperkirakan akan dibanderol seharga sepuluh juta euro, demikian dilaporkan Florian Plettenberg.

Ajax dan Brugge saat ini sedang ‘berusaha keras’ untuk merekrut Adedeji-Sternberg, namun menurut pakar pasar transfer asal Jerman tersebut, masih ada klub lain yang tertarik pada sang penyerang.

Pemain kelahiran Antwerpen ini sudah dibawa ke Jerman oleh Bayer Leverkusen sejak usia muda. Selanjutnya, ia pindah ke Borussia Mönchengladbach.

Pada tahun 2023, Genk membawa kembali penyerang yang menjanjikan ini ke negara asalnya. Klub tersebut membayar satu juta euro untuk jasanya saat itu.

Pemain yang enam kali membela timnas junior Belgia ini sejauh ini telah tampil 79 kali untuk Genk. Ia mencetak enam gol dan juga memberikan enam assist.

Musim lalu, ia mengalami cedera otot dan sering kali hanya mendapat menit bermain yang sangat sedikit sebagai pemain pengganti.