Ajax berharap dapat membujuk Bendegúz Kovács untuk segera kembali ke Amsterdam, demikian dilaporkan oleh Gianluca Di Marzio. Menurut pakar bursa transfer asal Italia tersebut, Juventus, Chelsea, dan tentu saja Ajax termasuk di antara klub-klub yang terus memantau perkembangan striker AZ berusia 18 tahun itu. Ketertarikan Ajax ini cukup mencolok, mengingat Kovács pindah dari Amsterdam ke Alkmaar secara gratis pada musim panas lalu.

Kovács saat ini dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dari akademi AZ. Penyerang kelahiran 2007 ini berkembang pesat dan mencatatkan angka-angka yang meyakinkan di Divisi Keuken Kampioen musim ini. Dalam 14 pertandingan untuk Jong AZ, ia mencetak delapan gol.

Penampilannya yang gemilang juga tidak luput dari perhatian di dalam klub. Hal ini membuat Kovács baru-baru ini mendapat kesempatan untuk melakukan debutnya di tim utama AZ. Dalam laga Conference League melawan Shakhtar Donetsk (2-2), ia memberikan assist.

Menurut Di Marzio, Juventus termasuk di antara klub-klub yang secara khusus memantau sang penyerang. Chelsea juga mengincar Kovács dan dilaporkan mempertimbangkan kerja sama dengan Red Bull Salzburg untuk mengembangkan potensinya lebih lanjut. Klub London tersebut melihat Kovács sebagai talenta dengan potensi pertumbuhan yang besar.

Sementara itu, Ajax masih berharap bisa merekrut Kovács. Namun, AZ bertekad untuk mencegah Kovács hengkang lagi dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pihak AZ saat ini sedang merancang kontrak yang lebih baik untuk mengikatnya lebih lama di klub. Saat ini, kontrak penyerang tersebut masih berlaku hingga pertengahan 2028.

Kovács sudah menjadi incaran beberapa klub Eropa. Pada bulan Maret, La Gazzetta dello Sport mengumumkan bahwa Aston Villa, Borussia Dortmund, dan Sporting Portugal juga memantau situasinya dengan cermat. Surat kabar olahraga berwarna merah muda itu bahkan menggambarkan sang penyerang sebagai ‘Ibrahimovic dari Hongaria’.

Kovács terutama tampil mengesankan di UEFA Youth League dan bersama Jong AZ. Perkembangannya yang pesat kini juga membawanya masuk ke dalam skuad nasional Hongaria.