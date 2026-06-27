Ajax ingin membatalkan kontrak Marijn Beuker karena 'ketidakakuratan di LinkedIn'

Ajax sedang menjajaki kemungkinan untuk melepas Marijn Beuker, demikian dilaporkan Mike Verweij atas nama De Telegraaf.

Menurut pengamat Ajax tersebut, pembicaraan mengenai posisinya akan dilakukan minggu depan. Salah satu topik yang akan dibahas adalah kemungkinan pemutusan kontraknya.

Direktur sepak bola Ajax menemukan ‘ketidakakuratan dalam riwayat hidupnya yang telah diperindah di LinkedIn’, demikian ditulis Verweij lebih lanjut. Ajax sangat menyalahkan Beuker atas hal ini.

Beuker juga dianggap ikut bertanggung jawab atas pembelian pemain yang gagal pada musim lalu: Raul Moro, Ko Itakura, Oscar Gloukh, dan James McConnell disebut-sebut dalam hal ini.

Namun, belum sepenuhnya pasti bahwa ia akan hengkang dari Ajax. Ia direkrut atas rekomendasi penasihat Dewan Pengawas (RvC) Louis van Gaal, yang mungkin memberinya keuntungan.

Selain itu, dalam beberapa pekan terakhir, berita-berita dari Amsterdam bermunculan secara terus-menerus. Beuker berhasil merekrut satu demi satu pemain muda.



