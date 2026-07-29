Ajax pada Rabu siang mengajukan izin kerja untuk Tolu Arokodare, demikian dilaporkan De Telegraaf. Namun, jurnalis Mike Verweij menyebut ini akan menjadi ‘balapan melawan waktu’.

Hal itu sepenuhnya berkaitan dengan babak kualifikasi Conference League yang akan datang. Ajax setelah menang 4-1 atas FK Vojvodina sudah menempatkan satu setengah kaki di putaran berikutnya, tetapi bisa menuntaskan pekerjaan itu sepenuhnya pada Kamis di Johan Cruijff ArenA.

Setelah itu, paling lambat pada Rabu malam 5 Agustus, daftar skuad baru harus dimasukkan ke UEFA untuk babak kualifikasi berikutnya melawan Shelbourne atau Nomme Kalju. Ajax sangat ingin sudah bisa menyertakan Arokodare saat itu.

Karena itu, Jordi Cruijff akan menanti dengan penuh tegang pekan depan soal izin kerja Arokodare. Jika semuanya berjalan lancar, sang striker akan langsung didaftarkan untuk babak kualifikasi Eropa berikutnya.

Tidak hanya penting untuk kepentingan Eropa, izin kerja itu juga sangat krusial. Pelatih Míchel juga ingin bisa mengandalkan striker setinggi 1,97 meter itu pada Minggu 9 Agustus, saat Ajax membuka Eredivisie dengan laga tandang melawan PEC Zwolle.

Untuk itu, Arokodare harus sudah didaftarkan ke KNVB paling lambat Jumat 7 Agustus pukul 12.00. Ajax berharap bisa menuntaskan formalitas itu jauh sebelum tenggat, sehingga Míchel bisa langsung memainkannya. Arokodare musim ini terutama harus bersaing di posisi striker dengan Marcos Leonardo, yang datang dari Al-Hilal dengan nilai transfer sedikit di bawah 20 juta euro.

Arokodare pada Rabu resmi direkrut Ajax dari Wolverhampton Wanderers. Striker Nigeria itu dipinjam selama satu musim. Ajax membayar biaya peminjaman yang kecil kepada klub Inggris tersebut dan memiliki opsi pembelian sebesar 20 juta euro.