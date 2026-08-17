Mika Godts meninggalkan Ajax pekan lalu untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Klub Amsterdam itu menerima biaya transfer untuk penyerang berusia 21 tahun tersebut yang menurut Ajax dapat meningkat hingga maksimal 55 juta euro, tetapi sebagian besar dari jumlah itu masih akan mengalir ke KRC Genk.

Godts bermain di akademi Genk antara 2020 dan 2023, setelah klub tersebut merekrutnya secara gratis dari RSC Anderlecht. Namun, ia tidak pernah bermain untuk tim utama Genk.

Saat Ajax merekrutnya pada Januari 2023 dengan nilai satu juta euro, turut dibuat pula kesepakatan mengenai persentase penjualan kembali. Besarannya diduga sekitar sepuluh persen.

Het Laatste Nieuws kini mengetahui bahwa Genk mendapatkan sekitar 5,5 juta euro dari transfer Godts ke PSG. Jumlah yang sangat besar bagi klub Belgia tersebut.

Godts di Amsterdam masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2029. Karena itu, Ajax sebenarnya ingin mempertahankan pemain Belgia tersebut, tetapi tetap bekerja sama dalam kepindahannya ke klub top internasional asal Paris.

Beberapa bulan setelah kedatangannya pada 2023, Godts menjalani debut resminya untuk Ajax 1. Pada April 2023, ia tampil untuk pertama kalinya di tim utama, saat pertandingan liga melawan Fortuna Sittard, setelah itu ia berkembang menjadi pemain reguler di skuad utama pada musim-musim berikutnya.

Sang penyerang pada akhirnya mencatatkan 115 pertandingan resmi untuk Ajax dan mencetak 26 gol. Pada musim 2025/26, Godts juga dinobatkan sebagai Johan Cruijff Talent van het Jaar Eredivisie.