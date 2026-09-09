Henk Spaan meragukan apakah Steven Berghuis masih bisa memberi nilai tambah bagi Ajax pada musim ini. Hal itu ditulis sang kolumnis dalam kolomnya untuk Het Parool. Spaan menyarankan manajemen klub untuk menawarkan peran lain yang sesuai kepada pemain berkaki kiri itu.

Pada akhir Agustus, Voetbal International melaporkan bahwa Ajax terbuka untuk melepas Berghuis, asalkan ada tawaran yang bagus untuknya dan sang pemain senior juga bisa mencapai kesepakatan personal. Apakah benar-benar ada minat terhadap Berghuis, tidak diketahui.

Namun, Spaan menyarankan Ajax untuk mempertahankan penyerang berusia 34 tahun itu di klub. “Musim lalu Berghuis memberi kesan lewat pernyataan mencolok setelah kehilangan poin melawan FC Twente. ‘Tidak cukup bagus, skuad ini.’ Melihat para pemain yang direkrut Jordi Cruijff dan level rata-rata mereka, Berghuis benar,” tulis sang kolumnis.

“Itu tidak mengubah fakta bahwa masanya di tim utama kurang lebih sudah habis,” kata Spaan, yang berpendapat bahwa masa terbaik Berghuis sebagai pesepakbola sudah lewat. “Bermain melawan PSV berbeda dengan melewati pemain Telstar. Kali pertama dia gagal, terjadi setelah sebuah tusukan dan umpan dari Bouwman, ketika pemain sayap kanan itu butuh terlalu banyak waktu untuk mengontrol bola.”

Dengan waktu pertandingan baru berjalan kurang dari setengah jam, Berghuis gagal membawa Ajax unggul 2-1 dalam laga besar itu, demikian juga dilihat Spaan. “Kali kedua dia tidak memberi jawaban adalah pada saat Brandt melepaskan tembakan ke gawang dan Berghuis sebenarnya bisa mendorong bola masuk. Jadi: saya bilang lanjutkan seleksi skuad dan tawarkan dia peran yang sesuai. Inteligensi adalah sebuah kualitas, terutama dalam sepakbola.”

Pelatih Míchel saat ini memiliki empat opsi untuk dipilih untuk posisi sayap kanan. Selain Berghuis dan Victor Edvardsen, rekrutan anyar Viktor Tsygankov juga sangat mumpuni bermain sebagai penyerang sayap kanan. Rayane Bounida, yang saat ini cedera, musim lalu juga cukup sering mendapat menit bermain di posisi tersebut.

Ajax akan menghadapi laga tandang melawan Fortuna Sittard di Eredivisie pada Sabtu mendatang. Klub Amsterdam itu saat ini berada di peringkat ketujuh, tetapi masih memiliki satu laga tunda melawan Willem II.