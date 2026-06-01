'Ajax hampir merealisasikan transfer bernilai jutaan euro: gaji menjadi satu-satunya kendala yang tersisa'

Trabzonspor sangat ingin membawa kembali Ahmetcan Kaplan ke Turki, demikian dilaporkan media Turki Hürriyet. Namun, gaji masih menjadi kendala dalam negosiasi.

Kaplan dipinjamkan oleh Ajax ke NEC pada musim lalu. Meskipun penampilannya bagus, pemain asal Turki ini tidak lagi memiliki masa depan di Amsterdam.

Bek berusia 23 tahun ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga Ajax harus menjualnya musim panas ini agar masih mendapatkan keuntungan darinya.

Klub asal Amsterdam ini membayar 9,5 juta euro pada tahun 2022 untuk pemain berkaki kiri tersebut. Saat itu, ia dibeli dari Trabzonspor.

Saat ini, nilai pasar Kaplan masih sebesar tujuh juta euro menurut Transfermarkt. Hürriyet melaporkan bahwa Ajax dan Trabzonspor mendekati kesepakatan dengan nilai empat juta euro.

Namun, gaji Kaplan masih menjadi hambatan besar. Di Ajax, dia saat ini mendapat 1,6 juta euro per tahun. Dia menuntut 2,5 juta euro per tahun di Trabzonspor, tapi itu terlalu mahal bagi klub dari Turki Utara itu.







