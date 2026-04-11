Ajax hampir menyelesaikan transfer keluar: pemain tersebut akan hengkang dengan nilai transfer 8 juta euro

Kemungkinan Chuba Akpom pindah secara permanen dari Ajax ke Ipswich Town semakin besar. Penyerang berusia 30 tahun ini masih dipinjamkan ke klub Championship tersebut musim ini, tetapi jika Ipswich promosi, mereka wajib membeli Akpom. Berkat kemenangan 0-2 atas Norwich City pada Sabtu sore, Ipswich saat ini berada di posisi promosi: peringkat kedua.

Akpom dibeli Ajax dari Middlesbrough pada 2023 dengan harga lebih dari dua belas juta euro. Pada musim-musim berikutnya, ia tampil dalam 68 pertandingan resmi untuk klub asal Amsterdam tersebut: 23 gol, 4 assist.

Pada musim dingin 2025, Akpom dipinjamkan selama enam bulan ke Lille OSC. Musim panas lalu ia kembali ke Johan Cruijff ArenA, setelah itu Ajax meminjamkannya lagi: kali ini ke Ipswich.

Pada dasarnya, Akpom akan kembali ke Amsterdam setelah musim ini, kecuali jika Ipswich promosi dari Championship ke Premier League. Jika itu terjadi, klub diwajibkan untuk membelinya secara permanen, dengan harga yang dikabarkan sebesar delapan juta euro. Tampaknya hal itu semakin mungkin terjadi.

Sabtu lalu, Ipswich, dengan Akpom duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, meraih kemenangan 0-2 atas Norwich. Pesaingnya, Millwall, kehilangan poin sehari sebelumnya melawan West Bromwich Albion (0-0), sehingga kini Ipswich berada di peringkat kedua Championship.

Posisi tersebut berarti promosi langsung ke Premier League pada akhir musim. Pemuncak klasemen Coventry City unggul sepuluh poin, sedangkan Millwall di peringkat ketiga tertinggal dua poin. Selain itu, Ipswich masih memiliki dua pertandingan lebih banyak dibandingkan Coventry maupun Millwall.

Kemungkinan kas klub di Amsterdam akan berdering karena Akpom musim panas ini pun semakin besar. Namun, patut dipertanyakan seberapa senang Ipswich dengan kesepakatan ini: musim ini, Akpom tampil dalam 29 pertandingan resmi, 9 di antaranya sebagai pemain inti, namun hanya mencetak 2 gol dan 1 assist.