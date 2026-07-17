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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

'Ajax hampir mencapai kesepakatan dengan Azzedine Ounahi, namun tiba-tiba muncul pesaing serius'

Transfers
Ajax
Al Ittihad
Girona
Morocco
A. Ounahi

Al-Ittihad sedang berupaya mendatangkan Azzedine Ounahi ke Saudi Pro League, demikian dilaporkan oleh jurnalis transfer asal Italia, Gianluigi Longari. Ajax pun harus waspada terhadap pesaing yang kaya raya.

Menurut Longari, Al-Ittihad sedang melakukan upaya serius untuk merekrut Ounahi yang berusia 26 tahun dari Girona yang baru saja terdegradasi.

Klub papan atas Saudi tersebut harus bergerak cepat, karena Ounahi dikabarkan hampir mencapai kesepakatan pribadi dengan Ajax.

Ketertarikan Al-Ittihad bisa menjadi kabar buruk bagi klub asal Amsterdam tersebut, yang justru sedang berusaha menekan biaya transfer.

Al-Ittihad tidak kekurangan dana. Dua tahun lalu, klub tersebut dengan santai mengeluarkan 21 juta euro untuk Steven Bergwijn.

Mantan pemain Ajax tersebut diperkirakan akan menerima gaji bersih sebesar 9 juta euro per tahun di Arab Saudi. Ajax tidak mampu bersaing dengan angka sebesar itu.

Ajax harus berharap Ounahi memilih proyek olahraga ini dan mantan pelatihnya, Míchel. Transfermarkt memperkirakan nilai pemain asal Maroko tersebut sebesar 10 juta euro.

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