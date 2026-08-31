'Ajax habis-habisan memburu bek tengah senilai 15 juta euro'

Ajax telah mengajukan tawaran untuk Enzo Boyomo, demikian dilaporkan Diario de Navarra. Klub Amsterdam itu ingin meminjam bek tengah Osasuna berusia 24 tahun tersebut, yang menurut Transfermarkt memiliki nilai sekitar 15 juta euro, hingga akhir musim dengan menyertakan opsi pembelian.

Menurut surat kabar Spanyol itu, skemanya adalah peminjaman di mana Ajax juga akan membayar biaya pinjaman kepada Osasuna.

Boyomo telah sembilan kali membela tim nasional Kamerun dan terikat kontrak dengan Osasuna hingga pertengahan 2029. Masa depan bek setinggi 1,87 meter itu di klub LaLiga tersebut, menurut Diario de Navarra, tidak pasti.

Transfer ke Amsterdam akan mempertemukan kembali Boyomo dengan Míchel Sánchez, yang mengenal sang bek dengan baik. Pelatih asal Spanyol Ajax itu secara tegas sedang mencari tambahan kekuatan di jantung pertahanan dan usai laga melawan Telstar mengatakan bahwa ia masih ingin menambah satu pemain di posisi tersebut.

"Saya pikir kami masih membutuhkan seorang pemain sayap, seorang bek tengah, dan mungkin seorang gelandang," kata Míchel pada Minggu. Ajax melihat Ko Itakura, Josip Sutalo, dan Ahmetcan Kaplan pergi pada musim panas ini, sementara sejauh ini di lini belakang hanya ada Daley Blind yang berpengalaman sebagai penyeimbang.

Terutama di sisi kanan pertahanan tengah, Ajax masih mencari satu opsi tambahan selain Aaron Bouwman. Míchel juga menegaskan setelah pertandingan melawan Telstar bahwa Ajax memainkan banyak pemain muda dalam membangun serangan dan dalam pertandingan tertentu bisa membutuhkan lebih banyak pengalaman.

"Bisa jadi kami membutuhkan lebih banyak pengalaman dalam beberapa pertandingan," ujar Míchel. "Menurut saya, kami masih bisa menggunakan seorang pemain yang mampu membangun serangan. Itu bisa seorang gelandang, tetapi juga seorang bek tengah." Kedatangan Sofyan Amrabat sudah memberi Ajax tambahan pengalaman di lini tengah, tetapi dengan itu pencarian bek tampaknya belum berakhir.



