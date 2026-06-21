Ajax gagal: Penyerang asal Portugal lebih memilih Lisbon daripada Amsterdam

Sporting Portugal berhasil memperpanjang kontrak Martim Ribeiro. Penyerang berusia enam belas tahun itu sempat menjadi incaran serius Ajax, namun memutuskan untuk tetap tinggal di negara asalnya untuk sementara waktu.

Ajax Showtime dan A Bola baru-baru ini melaporkan ketertarikan klub asal Amsterdam tersebut terhadap talenta penyerang berbakat ini, yang pada musim lalu mencetak 11 gol dalam 26 penampilan untuk tim U-17 Sporting.

Ribeiro kini telah memutuskan untuk menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Sporting. “Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan,” tulisnya di Instagram. “Dengan penuh kebanggaan, saya menandatangani kontrak profesional pertama saya bersama Sporting Clube de Portugal.”

“Terima kasih kepada keluarga saya atas dukungan tanpa syarat mereka dan karena telah mewujudkan momen ini. Saya juga berterima kasih kepada klub dan semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kini saatnya untuk memberikan segalanya demi seragam ini,” ujar Ribeiro.

Ribeiro adalah adik kandung Rodrigo Ribeiro yang berusia lima tahun lebih muda, yang telah berhasil menembus tim utama Sporting dan dibeli oleh FC Augsburg musim panas ini seharga lima juta euro. Musim lalu, ia sudah bermain di Bavaria dengan status pinjaman.

“Saya berharap bisa mengikuti jejaknya dan bahkan menjadi lebih baik lagi,” kata Martim Ribeiro. “Impian terbesar saya adalah memenangkan Liga Champions bersama Sporting.”

Ajax baru-baru ini juga gagal mendatangkan Bailey Rice, yang memutuskan untuk tetap bertahan di Rangers FC meskipun mendapat tawaran dari Amsterdam. Namun, klub tampaknya akan segera memperkuat skuadnya dengan mendatangkan bek AS Monaco, Caio Henrique.