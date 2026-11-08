Ajax gagal merebut puncak klasemen VriendenLoterij Eredivisie pada Minggu sore. Bertandang ke markas FC Twente, tim asal Amsterdam itu bermain imbang 2-2. Wout Weghorst mencetak gol penyama kedudukan Twente dari titik penalti pada masa tambahan waktu.

Seperti saat menghadapi FC Midtjylland pada Kamis lalu dan AZ pekan lalu, Ajax unggul cepat berkat Tolu Arokodare. Penyerang asal Nigeria itu melompat lebih tinggi daripada lawannya dan menyundul bola masuk saat laga baru berjalan tiga menit: 0-1.

Setelah itu, Twente mengambil alih inisiatif. Sundulan Daan Rots mengarah ke pelukan Marc ter Stegen, lalu tembakannya beberapa saat kemudian melenceng jauh. Tembakan Sondre Orjasaeter diblok Aaron Bouwman.

Ajax kemudian mengancam lewat serangan balik. Oscar Gloukh, yang bermain apik, mengirim bola kepada Jorthy Mokio di kotak penalti. Gelandang itu leluasa melepaskan tembakan, tetapi bola melambung jauh di atas gawang sehingga ia gagal menggandakan keunggulan.

Menjelang akhir babak pertama, Twente meningkatkan tekanan. Dua peluang Orjasaeter digagalkan Ter Stegen. Kiper asal Jerman itu juga menggagalkan peluang Younes Taha setelah sebuah serangan balik cepat. Pada masa tambahan waktu, tembakan Orjasaeter membentur tiang dekat, sementara sundulan Robin Pröpper melambung tipis di atas gawang.

Seusai jeda, Twente melanjutkan tekanan mereka. Baru beberapa detik babak kedua berjalan, Daouda Weidmann melepaskan tembakan ke arah gawang Ter Stegen, tetapi bola melenceng.

Twente terus menekan, tetapi Ajax justru unggul 0-2 pada menit ke-66, hasil yang sangat tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Pemain pengganti Rayane Bounida melepaskan tembakan dari luar kotak penalti dan menaklukkan kiper Joël Drommel.

Ajax tidak lama menikmati keunggulan dua gol itu. Dua menit kemudian, Dies Janse tanpa sengaja menyundul bola hasil sepak pojok ke gawangnya sendiri: 1-2.

Tak lama berselang, serangkaian kejadian luar biasa terjadi. Sofyan Amrabat kehilangan bola di kotak penaltinya sendiri, tetapi Joey Kooij menghentikan permainan untuk melihat layar VAR terkait dugaan handball Wout Weghorst di kotak penaltinya sendiri.

Setelah melihat tayangan ulang, Kooij memutuskan tidak memberikan penalti kepada Ajax. Keputusan itu membuat Twente sangat marah karena mereka bisa saja mencetak gol setelah Amrabat kehilangan bola.

Twente akhirnya menyamakan kedudukan pada masa tambahan waktu. Mereka mendapat penalti setelah Lucas Rosa menarik Ramiz Zerrouki. Gelandang asal Aljazair itu terjatuh, dan penalti diberikan setelah VAR turun tangan. Wout Weghorst pun memastikan skor akhir 2-2.