Ajax gagal mendapatkan Adingra, kini memboyong satu lagi pemain sayap kiri: tes medis sudah dijadwalkan

Ajax serius mengupayakan kedatangan Leo Salazar Hinojosa, demikian dilaporkan Mike Verweij untuk De Telegraaf. Klub Amsterdam itu ingin memboyong winger kiri Espanyol B yang berusia sembilan belas tahun tersebut ke Belanda, pada tahap awal untuk Jong Ajax.

Salazar harus diberi waktu di Jong Ajax untuk terus berkembang dan pada akhirnya naik ke tim utama. Sumber-sumber di Spanyol melaporkan kepada De Telegraaf bahwa Ajax sedang mengupayakan transfer pinjaman untuk penyerang muda itu, sebuah konstruksi yang digemari direktur teknik Jordi Cruijff.

Dengan langkah itu, klub Amsterdam tersebut tidak hanya ingin menambah opsi di sisi kiri dalam jangka pendek, tetapi juga untuk masa depan. Salazar secara jelas dipandang sebagai talenta jangka panjang, sementara Ajax pada saat yang sama juga sedang menggarap perekrutan pemain yang bisa langsung bergabung dengan tim pertama.

Prioritas tertinggi saat ini adalah menuntaskan kedatangan Simon Adingra. Penyerang Sunderland berusia 24 tahun itu harus datang ke Amsterdam dengan status pinjaman dan di dalam skuad dipandang sebagai pengganti Mika Godts.

Menurut Verweij, jika tercapai kesepakatan, Ajax total akan mengeluarkan 3,8 juta euro untuk gaji dan biaya peminjaman Adingra. Direktur teknik Jordi Cruijff juga mencoba memasukkan opsi pembelian senilai kabarnya enam belas juta euro ke dalam kesepakatan tersebut.

Untuk kedatangan Salazar, Ajax sementara itu sudah menyediakan ruang untuk tes medis, sehingga bisa bergerak cepat begitu klub-klub yang terlibat memberikan izin.

Ajax juga masih mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Thilo Kehrer dari AS Monaco secara jelas masuk radar sebagai bek tengah kanan yang berpengalaman, dan pembicaraan antara kedua klub mengenai kemungkinan peminjaman murni kini sudah berlangsung. Menurut Foot Mercato bahkan sudah ada kesepakatan mengenai hal itu antara Ajax dan Monaco.