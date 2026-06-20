Ajax, Feyenoord, dan PSV gagal mendapatkan putra berbakat dari pemain yang tujuh kali membela tim nasional

Kirayno Schaken akan memperpanjang kontraknya bersama sc Heerenveen hingga pertengahan 2030, demikian dilaporkan De Telegraaf. Pemain berusia tujuh belas tahun, putra dari mantan pemain timnas Ruben Schaken, berharap dapat menembus kancah profesional di Friesland.

Sama seperti ayahnya, Schaken adalah pemain sayap kanan yang sangat cepat. Pada musim lalu, ia sudah beberapa kali duduk di bangku cadangan Heerenveen.

Selama persiapan menjelang musim mendatang, Schaken juga diizinkan bergabung dengan tim utama. Menurut jurnalis Mike Verweij, ia memilih rencana olahraga tersebut.

“Dengan statistiknya, pemain sayap cepat ini menarik minat tiga klub papan atas tradisional, tetapi setelah beberapa kali pembicaraan, Schaken memutuskan untuk tetap di Friesland dan memperpanjang kontraknya,” tulis pengamat Ajax tersebut.

Sebelumnya, ESPN melaporkan bahwa Schaken berpotensi menjadi pemain muda dengan gaji tertinggi di Heerenveen. Ia pun menerima tawaran tersebut.

Di Feyenoord, Schaken bisa saja bersatu kembali dengan adik laki-lakinya, Jerayno, yang beberapa kali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Robin van Persie selama musim lalu. Dalam pertandingan liga melawan FC Twente dan Heerenveen, ia duduk di bangku cadangan selama sembilan puluh menit.

Ayah mereka, Ruben, yang juga bertindak sebagai agen mereka, telah memainkan total 136 pertandingan resmi untuk Feyenoord. Di De Kuip, ia berkembang menjadi pemain yang tujuh kali membela tim nasional Belanda.