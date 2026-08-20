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imago-sport-1080727831.jpgLaPresse
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Ajax dipastikan mundur dari persaingan untuk mendapatkan Noa Lang, yang akan menandatangani kontrak di klub lain

Ajax tidak lagi dalam perburuan Noa Lang. Klub Amsterdam itu dipastikan mundur, demikian dilaporkan jurnalis Italia Gianluca Di Marzio.

Lang tampaknya akan hengkang dari Napoli pada musim panas ini. Penyerang Belanda itu sudah dipinjamkan ke Galatasaray pada paruh musim lalu, yang kembali menunjukkan minat.

Namun, klub Turki itu saat ini lebih dulu melihat opsi lain, sehingga Lang tampaknya akan pindah ke Atalanta yang juga berminat.

Klub asal Bergamo itu, menurut Di Marzio, berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain timnas Belanda tersebut. Sebelumnya, ia juga menulis bahwa Atalanta telah melakukan pendekatan untuk meminjamnya dari Napoli.

Lang sempat disebut di Ajax sebagai calon pengganti Mika Godts. Pemain Belgia itu hengkang pekan lalu ke Paris Saint-Germain dengan nilai sedikit di atas 50 juta euro.

Karena itu, Ajax tidak memiliki winger kiri murni dalam skuadnya. Pelatih Míchel Sanchez dalam beberapa pertandingan terakhir terus memainkan gelandang Abdellah Ouazane dan Oscar Gloukh di posisi tersebut.

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