Ajax gagal meraih kemenangan atas NEC pada Sabtu malam. Di Johan Cruijff ArenA, Tolu Arokodare membuka skor dengan cara spektakuler, tetapi berkat penalti yang sukses dieksekusi Tjaronn Chery, laga berakhir 1-1. Dengan hasil ini, jarak Ajax dengan pemuncak klasemen Feyenoord melebar menjadi lima poin.

Ajax merebut keunggulan dengan sangat cepat. Umpan silang Jorthy Mokio sempat terlihat akan melewati Tolu, tetapi striker jangkung itu masih mengerahkan segalanya untuk menyundul bola. Sundulannya yang keras kemudian terlalu tangguh bagi Gonzalo Crettaz: 1-0. Tolu lalu merayakan golnya dengan mengangkat jersey Kasper Dolberg, yang musim ini tidak akan bermain lagi karena cedera ligamen lutut.

Ajax tidak bisa lama menikmati keunggulan itu. Mokio melanggar Noë Lebreton di kotak penaltinya sendiri, sehingga bola diletakkan di titik putih. Chery mengeksekusi penalti dengan sempurna: 1-1.

Pada sisa babak pertama, Ajax masih beberapa kali mengancam. Oscar Gloukh mendapat umpan matang dari Julian Brandt, tetapi penyelesaiannya kurang bertenaga. Hal itu justru terlihat dalam percobaan Mokio dari tepi kotak penalti, tetapi bola membentur mistar.

Setelah jeda, tim asuhan Míchel beberapa kali berada dalam masalah setelah tampil sangat buruk usai keluar dari ruang ganti. Chery bahkan sempat sekali lagi mencetak gol, tetapi gol itu dianulir karena offside. Míchel kemudian melakukan perubahan dan memasukkan, antara lain, debutan Simon Adingra ke dalam tim.

Namun, Ajax tidak mampu mendapatkan kendali atas pertandingan. Yang lebih banyak terjadi adalah duel-duel sengit, tanpa terlalu banyak serangan serius. Abdellah Ouazane nyaris kehilangan kendali dalam duel itu lewat tekel keras terhadap Bryan Linssen, tetapi ia lolos hanya dengan kartu kuning.

Peluang untuk mengunci kemenangan memang datang bagi Ajax. Pemain pengganti Marcos Leonardo melepaskan tembakan melebar, Brandt tipis di atas gawang, dan Ouazane digagalkan Crettaz. Pada fase akhir pertandingan, Ouazane sempat mendekati gol kemenangan usai aksi solo yang apik dan Adingra juga memiliki peluang, tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta.