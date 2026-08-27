Ajax merekrut Viktor Tsygankov dengan nilai transfer yang sangat rendah dari Girona. Menurut De Telegraaf, yang sangat memuji cara kerja direktur teknik Jordi Cruijff, klub Amsterdam itu hanya membayar 3,5 juta euro secara tetap untuk winger asal Ukraina tersebut, sementara nilai pasarnya diperkirakan mencapai 15 juta euro.

Kedatangan Tsygankov diumumkan secara resmi oleh Ajax pada Kamis siang. Penyerang sayap berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi tiga musim di Amsterdam, yang membuatnya terikat hingga musim panas 2029 di Johan Cruijff ArenA.

Bagi pelatih Míchel Sánchez, transfer ini berarti reuni dengan sosok lama yang sudah dikenalnya. Juru taktik itu sudah bekerja sama dengan Tsygankov di Girona sejak 2023 dan karena itu mengenal kualitas sang penyerang dengan baik.

Kini, lebih banyak detail juga telah diketahui mengenai kesepakatan finansial antara Ajax dan Girona. Menurut De Telegraaf, nilai transfer tetapnya adalah 3,5 juta euro, tetapi angka itu masih bisa naik melalui bonus hingga maksimal 4,5 juta euro.

Dengan jumlah tersebut, Ajax mendapatkan 90 persen hak transfer Tsygankov. Girona mempertahankan 10 persen sisanya, sehingga klub Spanyol itu masih bisa ikut mendapat keuntungan jika ada transfer pada masa depan.

De Telegraaf menyebut syarat-syarat kesepakatan ini sebagai 'contoh negosiasi yang brilian' dari Jordi Cruijff. Direktur teknik Ajax itu berhasil membawa Tsygankov ke Amsterdam dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada perkiraan nilai pasarnya.