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Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Ajax dengan tegas menolak tawaran PSG untuk Godts dan menolak bernegosiasi

Transfers
Ajax

Ajax dengan tegas menolak tawaran pertama Paris Saint-Germain untuk Mika Godts, seperti diketahui De Telegraaf. Juara Prancis itu menawarkan 40 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk bonus, tetapi Ajax menilai jumlah tersebut jauh terlalu kecil.

Pada Senin, PSG mengirimkan tawaran itu melalui email kepada Jordi Cruijff, yang sama sekali tidak terkesan. Sebelumnya, De Telegraaf juga melaporkan bahwa Ajax menginginkan setidaknya 60 juta euro untuk penyerang tersebut.

Menurut klub asal Amsterdam itu, selisihnya saat ini masih terlalu besar. Cruijff bahkan tidak mengajukan tawaran balasan, melainkan langsung menolak tawaran tersebut. Untuk sementara, Ajax menolak bernegosiasi soal Godts.

PSG harus mempertimbangkan tawaran baru pekan ini. Di Prancis, mereka menilai Godts tidak lebih berharga daripada Agnes Akliouche, yang dibeli dengan biaya 50 juta euro pekan lalu.

Godts sendiri sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan PSG. Untuk penyerang Belgia itu, sudah disiapkan kontrak hingga pertengahan 2031.

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